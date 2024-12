Csak január elején dől majd el, hogyan lomtalanítanak a budapestiek a jövőben

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. és a MOHU Budapest Zrt. képviselői 2024. december 20-án bemutatták az Energiaügyi Minisztérium részére a fővárosban jövőre bevezetni javasolt ún. gyűjtőpontos lomtalanítási koncepciót. Az Energiaügyi Minisztérium közleménye szerint a tárgyaláson átnézték a részleteket, előzetesen egyeztették a szakmai kérdéseket is, és megállapodtak abban, hogy 2025. január első felében közösen fognak majd határozni a jövő évi lomtalanítás részleteiről.

A MOHU terve szerint a fővárosi lakosok a jövőben nem a lakóépületük elé történő kihelyezéssel, hanem ideiglenes jelleggel kialakított ún. gyűjtőpontokon adhatnák le a háztartásokban felhalmozott lomhulladékokat, ahonnan azokat hulladékáramonként elkülönítve juttathatja el majd a MOHU a hulladékhasznosítókhoz. Ezzel megvalósulna a társaság szerint a veszélyes hulladékok rendezett körülmények között történő elkülönített gyűjtése, előírásszerű kezelése és a lomhulladékok anyagában hasznosítható része nem kerül a hulladéklerakókba, ami hozzájárul az Európai Unió által előírt hulladékgazdálkodási célértékek teljesítéséhez.

A MOHU terve meglehetősen nagy ellenállást váltott ki, a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén például teljesen egyhangúan utasította el a lomtalanítás átalakítását. Ilyen pedig egészen ritkán történik a közgyűlésben, hiszen az összes párt a Fidesztől a Tiszán át a DK-ig és a többiekig egyöntetűen elutasította a hulladékgazdálkodást végző MOHU tervét, ami megszüntetné jelenlegi formájában a lomtalanításokat Budapesten.

A lomtalanításstop verdiktje sokaknál kiverte a biztosítékot, és azonnal két táborra osztotta az embereket: a lomtalanításhoz és a lomizáshoz mindenki viszonyul valahogy, mi is összeszedtük emlékeinket, miközben az intézmény nem csak a város kultúrájához tartozik hozzá, bőven vannak szociális vonatkozásai is, igaz, a köztisztaságot is jócskán érinti.