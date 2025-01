A német szociáldemokraták társelnöke szerint Olaf Scholznak és Vlagyimir Putyinnak újra telefonálnia kellene

Egészen szokatlan nyilatkozatot tett Saskia Esken, a német szociáldemokrata párt társelnöke. Az SPD-s politikus a választási kampányban arról beszélt, hogy párttársának, Olaf Scholz kancellárnak újra telefonálnia kellene Vlagyimir Putyinnal.

„Újra és újra le kell folytatni ezeket a beszélgetéseket, hogy megtudjuk, mit lehet tenni annak érdekében, hogy a gyilkolás és a haldoklás véget érjen” - mondta Esken.

Az orosz-ukrán háború kitörése óta eddig csak két uniós kormányfő találkozott személyesen Putyinnal. Orbán Viktor tavaly júliusban, Robert Fico szlovák miniszterelnök pedig decemberben. Esken azonban jelenleg nem tartaná eredményesnek, ha Scholz is találkozna az orosz elnökkel. „Amíg ilyen a hozzáállása, elegendő a telefonálás is” - mondta.

photo_camera Olaf Scholz és Saskia Esken Fotó: SILAS STEIN/dpa Picture-Alliance via AFP

Scholz tavaly novemberben, több mint két év után hívta fel Putyint. A beszélgetésnek nem lett konkrét eredménye, ellenben rengeteg kritikát kapott. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és több kelet-európai NATO-tagállam is bírálta miatta a német kancellárt.

Esken szerint azért volt helyes Scholz és Putyin telefonbeszélgetése, mert világossá tette az orosz elnök álláspontját. Szerinte kiderült, hogy Putyin nulla hajlandóságot mutat a tűzszünet megfontolására.

Németországban február 23-án rendeznek előrehozott parlamenti választást. A szavazást azután írták ki, hogy tavaly novemberben összeomlott Scholz hárompárti koalíciója, így a kancellár bizalmi szavazást kért maga ellen, amit a várakozásoknak megfelelően elvesztett. A friss közvéleménykutatásban a konzervatív CDU 31 százalékkal vezet a szélsőjobboldali AfD (19 százalék) és a szociáldemokrata SPD (17 százalék) előtt.

Az orosz-ukrán háború kérdésében a CDU kancellárjelöltje, Friedrich Merz határozottabb fellépést sürget, többek között a Taurus cirkálórakéták szállításához is hozzájárulna. Scholz azonban ezt többször is elutasította. A politikus igyekszik békekancellárként pozícionálni magát, hogy megszerezze a fegyverszállítmányokat ellenző, elsősorban keletnémet választók támogatását. (via n-tv.de)