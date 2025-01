Életünk a NER-ben, bizalmunk a MÁV-ban

Változékony reggelt! Ismét itt a reggeli (és nem az egyetlen) hírlevelünk, benne az elmúlt 24 óra legfőbb híreivel.

HŰSÉGESKÜ

Haász János és Haszán Zoltán 13+1 grafikonnal mutatta be az idén 15 éves NER-t.

photo_camera A magyar értékek napja 2017-ben Fotó: Botos Tamás/444

5 millió euró támogatást kapott a magyar államtól a szlovákiai foci 2024-ben, a határon túli magyar szervezeteknek szánt összegből a fociklubok kaptak a legtöbbet.

Az MKKP szerint „Lázár János elkezdte maffiaszerűen értelmezni a MÁV-ot”: a Kétfarkú feljelentést tesz azután, hogy a hódmezővásárhelyi kormánypárti lap közölte az egyik aktivistájuk személyes adatait, a név nélküli cikket jegyző Promenad24 szerint minden állampolgárnak arccal és névvel kell vállalni a felelősséget.

Jelentősen csökken a dohányboltok száma az országban, miközben a trafik nélküli települések száma nő.

Kordont raktak a Halászbástyához, 1500 forintért lehet megnézni a Dunát.

A kukás szakszervezet szolidáris az újévet tüntetéssel kezdő nagykanizsai munkásokkal, akiket kiszorítottak az új molos hulladékbizniszből.

VÁD

Több mint 600 ügyben vizsgálják a PiS ügyészségre gyakorolt politikai befolyását: a lengyel igazságügyi miniszter szerint sok ügyet tisztességtelenül vezettek le.

Bocsánatot kell kérnie és 500 ezer forint sérelemdíjat is kell fizetnie Ramocsaháza közös önkormányzatának, miután a jegyzője elmebeteggé akart nyilváníttatni egy férfit, amiért feltett neki 10 közérdekű kérdést.

photo_camera F. János, Till Tamás gyilkosa

A Kecskeméti Törvényszék szerint nem évült el Till Tamás gyilkosának tette.

A szombathelyi püspök szerint bocsánatot kell kérni azokért a bűnökért, amiket papok követtek el kiskorúakkal szemben.

TERV

Magyar Péter szerint április második felében lehet reálisan előrehozott választás, Kocsis Máté szerint Brüsszel akar előrehozott választást.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony Gergely telefonon egyeztetett Magyar Péterrel, másnap a tiszások meg is szavazták a fővárosi költségvetést – bár a Tisza Párt elnöke nem fővárosi képviselő, a kérdésben valószínűleg ő döntött.

Kendernay János is kilépett az LMP-ből, mert szerinte a párt elvesztette a létjogosultságát.

Évek múlva újíthatják fel az Országházat, most csak előkészületekről döntöttek.

A svéd miniszterelnök szerint márciusra megszülethet a terv az EU-n kívüli befogadó központokról.

KÁOSZ

Annyira rossz állapotban van a Gubacsi híd, hogy traffipaxszal mérik, 5 km/órával haladnak-e át rajta a vonatok.

Sulyok Tamás (magyar köztársasági elnök) egy olyan térképpel köszöntötte a schengeni övezet bővülését, amin Koszovó Szerbia része.

Küzdelmesen indult az év első munkanapja a MÁV-nál, a folytatás csak jobb lehet.

Decemberben 148-szor rengett meg a föld a Kárpát-medencében, ebből 99 földmozgást emberi tevékenység okozott.

Szilveszteri szolgálatban berúgott egy zambiai rendőr őrnagy, kiengedte bulizni a rábízott rabokat, akik megszöktek, és amikor őt is letartóztatták ezért, ő is megszökött.

TURO

Egy (ex)katona autót bérel a Turo nevű cégnél, majd a lakóhelyétől távol merényletet követ el január elsején. A New Orleans-i tömeggázolásra és a Las Vegas-i Trump Hotel előtti robbantásra is igazak a fentiek, a hatóságok most azt nyomozzák, hogy volt-e köze egymáshoz a két, egymástól 2700 kilométerre történt esetnek.

photo_camera Fotó: WADE VANDERVORT/AFP

SZELLEM

Egy halott ember utcára kidobott cuccai között olyan olajfestményt találtak, ami pucéron, szivarral a kézben, angyalszárnyakkal ábrázolja Andy Vajnát – de tanulságos nyomozásunk megmutatta, hogy idén sem érdemes első ösztönből ítélni.

Marozsán Fábián legyőzte a címvédő, top tízes, Andrej Rubljovot.

Egy nem létező influenszer egyetlen Tiktok-posztja miatt lett az év hala a kurta baing a dévérkeszeg helyett az év utolsó óráiban.

GYÁSZ

Meghalt Keleti Ágnes: 30 éves kora után szerezte öt olimpiai bajnoki címét a 103 éves korában elhunyt tornász, aki azt mondta magáról, hogy három élete volt.

photo_camera Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Végleg bezár a budapesti Bonbonetti gyár.

CSETEPATÉ

Nem gyakori, hogy a Nemzetközi Sakkszövetség engedne a meglehetősen konzervatív szabályaiból, de a világ legjobb játékosának farmerbotránya után megengedték, hogy sok-sok döntetlen után megossza a bajnoki címet. Több nagymester szerint Magnus Carlsennek túl nagy a hatása a sakkszövetségre.

photo_camera Jan Nyepomnyascsij és Magnus Carlsen megosztják a világbajnoki címet a New York-i villámsakk-világbajnokságon Forrás: FIDE/X

Végzett magával az ámokfutó, aki Montenegróban legalább 10 embert megölt: a 45 éves férfi előbb a rokonaira támadt rá egy étteremben, aztán menekülés közben másokat is megölt.

A német szociáldemokraták társelnöke szerint Olaf Scholznak és Vlagyimir Putyinnak újra telefonálnia kellene.

Visszavonul a közélettől Joáv Galant volt izraeli védelmi miniszter, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak.

NOMÁD

A Nem rossz könyvek podcast vendége Jin Kyoung ae műfordító, az ELTE Távol-keleti Intézetének oktatója volt, akivel a tavalyi irodalmi Nobel-díjas Han Kang életműve mellett a magyar és a dél-koreai irodalom közötti hasonlóságról is beszélgettek.

photo_camera Han Kang 2024 decemberében Fotó: CHRISTINE OLSSONTT/TT News Agency via AFP