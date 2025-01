A dán király a címer megváltoztatásával üzent Trumpnak

Egészen mostanáig a dán királyi címeren egyebek mellett három korona szerepelt a Dánia, Norvégia és Svédország között létrejött Kalmari Unió szimbólumaként. A dán király azonban ezeket a koronákat most eltávolította, és helyette a korábbinál nagyobb méretben szerepel a jegesmedve és a kos, amelyek Grönlandot és a Feröer-szigeteket szimbolizálják – írja a The Guardian.

A királyi ház szerint a hivatalos okmányokon és pecséteken használt címer – amelynek elemei a 12. századból származnak – „erősíti a nemzetközösség tekintélyét”. A három koronát pedig azért is távolították el, „mivel már nem releváns”.

photo_camera A régi és az új címer Fotó: kongehuset.dk

Lars Hovbakke Sørensen királyi szakértő szerint ezek a változások tükrözik a király személyes érdeklődését az Északi-sarkvidék iránt, de egyben üzenetet is küldenek a világnak.

„Fontos jelezni dán részről, hogy Grönland és a Feröer-szigetek a dán birodalom része, és ez nem vita tárgya” – mondta.

A lépés azt követően történt, hogy egyrészt fokozódott a feszültség Grönland és Dánia között, mivel utóbbi a mai napig ellenőrzi a szigetország kül- és biztonságpolitikáját. A grönlandi miniszterelnök újévi beszédében például kifejezte, hogy felgyorsítaná Grönland függetlenné válását, és eltávolítaná a „gyarmati korszak béklyóit”. Másrészt Donald Trump leendő amerikai elnök a múlt hónapban jelentette ki, hogy ha az Egyesült Államok megvásárolná Grönlandot. A bejelentésre válaszul a dán miniszterelnök közölte, hogy növelni fogják Grönland védelmi kiadásait:

A dán védelmi miniszter, Troels Lund Poulsen azt mondta: „Évek óta nem fektettünk eleget az Északi-sarkvidékbe. Most erősebb jelenlétet tervezünk”. Ezért minimum 1,5 milliárd dolláros támogatást terveznek. A pénzből két új hajót, két nagy hatótávolságú drónt és két további kutyaszáncsapatot szerezhetnek be a grönlandiak, de a repülőterek korszerűsítését és a hadászati személyzet növelését is így oldanák meg.