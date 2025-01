A rendőrség gyanúsítottként kezeli Rogán Antal államtitkárának testvérét a zalai gumilerakatok ügyében

Rogán Antal államtitkárának testvére már hivatalosan is gyanúsított az illegális gumilerakatok ügyében, a rendőrség pedig egyesítette a feljelentéseket és a Zala Megyei Környezetvédelmi Főosztály is lépéseket tesz, írja Tompos Márton, a Momentum elnöke a Facebookon.

Tompos azt írja, hogy Rogán Antal államtitkárának testvére három megyében is több tízezer tonna használt gumit hagyott magára illegálisan. Erről Tompos Facebook-posztja nyomán mi is beszámoltunk 2023-ban, akkor azt írtuk: hegyekben áll a használt traktor-, targonca-, kamion- és személyautó-gumi a Zala megyei zajdai laktanyán.

Mint kiderült, a cég a Miniszterelnöki Kabinetiroda – Rogán Antal hivatala – közigazgatási államtitkára, Benkő Tamás János testvéréhez kötődik. Korábban Devecseren is hasonló telepet működtettek, ahol Tompos állítása szerint szintén több ezer tonna gumihulladékot hagytak. Benkőék cége 2016-ban kezdte Devecserre hordani a gumikat, majd egy idő után az önkormányzatnak elege lett, eljárást indított ellenük, azonban csakúgy, mint Zajdán, itt is felszívódtak a környezetszennyezők, állította a videóban a politikus.

Tompost most azt írja, hogy 2024 év végén ellátogatott Lentibe, hogy megnézze mennyi gumit szállítottak el a zajdai laktanyáról. Mint írja az elszállítás folyamatos, megkezdték a terület megtisztítását. A rendőrségtől pedig most értesítést is kapott, miszerint Rogán Antal államtitkárának testvérét már gyanúsítottként kezelik az ügyben.