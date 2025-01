Zelenszkij azt állítja, 15 ezer orosz katona halt meg a kurszki régióban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő este arról beszélt, hogy Oroszország súlyos veszteségeket szenvedett a dél-oroszországi Kurszkban, állítása szerint közel 15 ezer orosz katona halt meg a régióban öt hónapja tartó harcokban.

photo_camera Fotó: JOHN THYS/AFP

„A kurszki hadművelet során az ellenség 38 ezer katonája vált harcképtelenné, ebből közel 15 ezren meghaltak” – mondta Zelenszkij a Reuters szerint. Az ukrán elnök ugyanakkor nem támasztotta alá semmivel az adatokat. Vasárnap az oroszok is közöltek adatokat, állításuk szerint Ukrajna legalább 49 ezer katonát vesztett Kurszkban, de a halottak és sebesültek számát nem részletezték.

Ukrajna vasárnap meglepetésszerű offenzívát indított a kurszki régióban, elfoglalták az orosz Berdin települést, és ukrán műszaki egységek éjszaka aknamentesítést végeztek. Heves harcok zajlottak, és elektronikus ellentevékenységeket alkalmaztak néhány orosz drón kiiktatására.

Az orosz védelmi minisztérium hétfőn azt írta, az ukrán előrenyomulást megállították, és a főerőt megsemmisítették Berdin település közelében. A minisztérium szerint az orosz erők fontos eredményeket értek el Kelet-Ukrajnában, többek között elfoglalták Kurakhove városát. Erről Zelenszkij nem beszélt.

Az ukrán erők augusztusban törtek be Oroszország területére a Kurszki Régióban. Jójárt Krisztián szakértő így írt erről a műveletről a 2024-es hadi eseményeket értékelő cikkében a 444-en: Ahogy Moszkvának nem sikerült a harkivi betöréssel erőinek jelentős átcsoportosítására kényszerítenie az ukránokat, úgy Kijevnek is csalódnia kellett, ha az augusztusi kurszki offenzívájának célja az volt, hogy az oroszok kénytelenek legyenek erőket elvonni a fő donbaszi támadási irányokból. Még akkor is, ha egyébként a kurszki művelet jóval sikeresebbnek bizonyult, és egy hét alatt mintegy 1000 négyzetkilométernyi területet foglaltak el az ukránok.