2-0-ra kikapott Frankfurtban, ezzel az Európa-liga 22. helyére csúszott vissza az FTC

A papírformának megfelelően sima vereséget szenvedett a Ferencváros az Európa-liga csoportkörének 7. fordulójában: a Bundesligában 3. helyen álló – igaz, elmúlt két bajnokiját elveszítő – Eintracht Frankfurt hazai pályán 2-0-ra verte a magyar csapatot. A Fradi ír edzőjének, Robbie Keane első meccse a magyar bajnokcsapat kispadján.

Az első félidő, aminek a 33. percében Dibusz sérülése miatt a Ferencvárosnak kapust is kellett cserélnie, még 0-0-val zárult, de a statisztika már ekkor a német csapat fölényét mutatta (70:30 arányú labda birtoklás, a kapura lövések száma 8:1 volt, ezen belül a kaput találóké 5:0, és az xG is 0,43:0,02 volt a hazaiak javára).

photo_camera Rasmus Kristensent (k) és Hugo Larssont (b), az Eintracht Frankfurt játékosait üldözi a ferencvárosi Raul Gustavo Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A második félidőben aztán negyedóra eldöntötték a meccset a frankfurtiak. A 49. percben a balszélső Uzun, tíz perccel később az idén ezzel már 14 gólos Ekitike talált be. A francia csatár nagyon technikás, látványos gólt lőtt, amivel, mint később kiderült, be is állította a végeredményt.

Nemcsak több gól nem esett már a meccsen, a Fradinak a második félidőben egyáltalán nem volt lövése. Ez azt is jelenti, hogy kaput találó próbálkozásig az egész, hosszabbításokkal együtt nagyjából százperces mérkőzésen nem jutottak el (a Frankfurtnak összesen 14 lövése volt, ebből 8 talált kaput).

Eintracht Frankfurt (német)-Ferencvárosi TC 2-0 (0-0)

gólszerzők: Uzun (49.), Ekitike (59.)

sárga lap: Koch (77.), Trapp (88.), Knauff (94.)

Frankfurt: Trapp - Kristensen (Bahoya, 74.), Koch, Tuta (Collins, 80.), Theate - Knauff, Szkiri, Larrson, Uzun (Nkounkou, 85.) - Götze (Chaibi, 74.), Ekitike (Matanovic, 80.)

FTC: Dibusz (Varga Á., 33.) - Makreckis, Gartenmann, Cissé, Raul Gustavo - Maiga, Abu Fani (Tóth A., 75.), Ben Romdhane (Zachariassen, 75.)- Traoré (Saldanha, 63.), Varga, Kady Borges (Civic, a szünetben).

A Ferencváros így 7 forduló után 9 ponttal a 22. helyen áll, négy hellyel kerültek lejjebb. Az őket legyőző Eintracht 16 pontos, amivel a 2. helyre lépett fel. Az első helyezett a Lazio, amely 19 pontjával már biztosan ott van az első nyolc helyezett között, vagyis egyeneságon jutott az El nyolcaddöntőjébe. (Akárcsak a BL-ben, az El-ben is az a lebonyolítási rend, hogy a nyolcfordulós csoportkör végén első nyolc helyen álló csapat automatikusan nyolcaddöntős, a 9-24. helyen végzett tizenhat csapat pedig plusz egy play off-kört játszik a másik nyolc nyolcaddöntős helyért.)

Az utolsó fordulóban a Ferencváros azzal az AZ Alkmaarral játszik, amely most hazai pályán 1-0-ra megverte az AS Romát, így 11 pontos, amivel a 14. helyen áll az Európa-ligában. A meccset január 30-án este 9-től játsszák majd.