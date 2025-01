Rogán szankcionálva, Orbán kisimulva, Trump beiktatva: az év első Kormányinfója

Mennyire vált be az árfigyelő rendszer? - tudakolta a BreuerPress.

Az árfigyelő rendszer, amíg fennállt, két dolgot szolgált: 1. féken tartotta az árakat, 2. hatósági áras termékeket figyelte. Ezen már túl vagyunk.

Iskola fenyegetés: van-e megfelelő felszerelésünk, megfelelően felszerelt emberek, menetrendek, kutyák, akik előtte meglátogatják a termeket, stb. - tértünk át egy másik témára.

A házirendek kötelező része a veszélyhelyzeti cselekvési terv. Ilyen régen is volt, amikor Gulyás járt iskolába, emlékezett vissza. Most is van - válaszolt Gulyás.

Mikor kerül a kormány elé a KRESZ módosítása? - tudakolta Breuer Péter.

Folyamatban van - összegzett Gulyás.

Volt még néhány hasonló kérdés, de sok minden nem derült ki.