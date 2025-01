Továbbra sincs fejlemény a vád szerint gyerekeket molesztáló Sz. atya ügyében

Vadai Ágnes kérdésre, hogy „hogy áll a görög katolikus pap, Sz. atya ügye, aki a gyanú szerint több, gyermekkorú és kiskorú kislány sérelmére követhetett el bűncselekményeket”, Polt Péter adott választ az ügyészség oldalára feltöltött pdf szerint.

Annyit írt, amit eddig is lehetett tudni, miszerint a Hajdú Bihar megyei Főügyészség még 2024. február 13-án emelt vádat „több kiskorú sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmény, köztük szexuális erőszak bűntette miatt”. Polt válasza szerint „az elsőfokú bírósági eljárás a Debreceni Törvényszéken folyik, és ügydöntő határozat még nem született.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közel egy évvel ezelőtt azt közölte kérdésünkre: „Vádiratában a főügyészség indítványozta, hogy a törvényszék a vádlottat fegyházbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától és végleges hatállyal tiltsa el bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, vagy egyéb tevékenységtől, melynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.”

Sz. atyáról még 2023-ban írtunk hosszú cikket. Az atya egy gyermekvédelmi intézmény vezetője volt, amikor a Gyermekvédelmi Szakszolgálat feljelentette egy kamasz lány molesztálása miatt. Az eljárást lezárták, Sz. atyát áthelyezték a megye másik végébe, de nem sokkal később már az új szolgálati helyén is feljelentette egy 9 éves kislány anyja. Sz. atya felettese, Kocsis Fülöp érsek szerint is „izgalmas a dolog, hogy két éven belül most két ilyen eset van”, de interjúnkban kijelentette: szerinte „koholt vádról” van szó. A bíróság végül megtette, amit az egyház nem: bűnügyi felügyelet alá vonta a papot, ezzel eltávolította a gyerekek közeléből. Aztán egy harmadik kislány is jelentkezett a rendőrségen, a nyomozás pedig folytatódott szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt.