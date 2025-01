Ukrajna azt állítja, hogy eltalált egy oroszországi olajfinomítót

Legalább 121 drónnal támadta Ukrajna Oroszországot. Az ukránok azt állítják, hogy a háború kitörése óta egyik legnagyobb dróntámadásukban eltaláltak egy olajfinomítót, miközben Moszkvát is célozták.

Az ukrán dezinformáció-ellenes hivatal vezetője azt írta, hogy az ukrán hadsereg csapást mért egy Rjazany régióban, Moszkvától délkeletre található olajfinomítóra. Emellett a brjanszki Kremnij-gyárat is eltalálták. Az ukránok szerint a gyárat rakéták és más fegyverek alkatrészeinek gyártására használják az oroszok.

A közösségi médiában több felvétel is megjelent a lángoló olajfinomítóról. A videókon épületből menekülő embereket is lehet látni.

Oroszország elismerte a támadások tényét, de sérüléseket vagy károkat nem közölt. A RIA állami hírügynökség azt írta, hogy a Kremnij-gyárban felfüggesztették a termelést, miután hat drón megtámadta az épületet.

photo_camera Ukrán tűzoltó dolgozik egy dróntámadás helyszínén Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Az orosz kormány azt állítja, hogy hadserege 121 ukrán drónt semmisített meg. Ezek közül hatot Moszkva felett lőttek le. A támadások miatt két moszkvai repülőtéren egy ideig szünetelt a forgalom, hat érkező gépet alternatív leszállóhelyre irányítottak át.

Csütörtök éjjel Oroszország is támadta drónokkal Ukrajnát. Az ukrán hatóságok 58 orosz drónról számoltak be, közülük 25-öt lelőtt az ukrán légvédelem. (via BBC)