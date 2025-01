Nagy Márton testvérének régi csapata rakta össze a Mini-Dubaj szerződést

Nagy Márton testvére, Nagy Szilárd nagyon sokáig volt a NER egyik fontos közbeszerzési tanácsadója.

Éveken át egy jól körülhatárolható jogászi körrel dolgozott együtt. Amikor Nagy Márton miniszter lett, kiszállt, de a csapat nem esett szét.

Olyannyira nem, hogy mindmáig rengeteg NGM-hez tartozó cég közbeszerzéseit, jogi ügyeit viszik, köztük az MVM-ét is.

Az ügyvédi kör egyik tagja, Nagy Szilárd egy régi beosztottja szerkesztette és ellenjegyezte a "Mini-Dubaj" adásvételi szerződését is.

Nem mondhatni, hogy a Takács, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda agyonreklámozná magát. A Google egy LinkedIn profilt, egy félkész, információkat nem tartalmazó weboldalt és pár álláshirdetést ad ki rájuk. A névadói nem nyilatkoznak sajtóban, az iroda nem nyert közbeszerzést, nem találtuk állami cégek szerződéslistáin sem.

Ha innen közelítünk, akkor furcsának tűnhet, hogy ez az iroda szerkeszthette és ellenjegyezhette az MNV, azaz az állam nevében az évtized egyik legfontosabb és máris jogi csaták kereszttüzébe került adásvételi szerződését, a rákosrendezői "mini-Dubaj" területének eladását az arab befektetőknek.

Másfelől viszont ez egyáltalán nem meglepetés.

A hatodik emelet

A belvárosi Bankcenter a főváros egyik legmenőbb irodaháza. Vannak itt világcégek, Ferrari-szalon, nagykövetség is, az úgynevezett Citi torony hatodik emeletén pedig több ügyvédi iroda és egy cég is.

Itt van a Takács & Wellmann-Kiss Ügyvédi Iroda, a Takács Éva Ügyvédi Iroda, Pete és Kiss (PK) Ügyvédi Iroda, Elek Anikó ügyvédi irodája, a Madák Ügyvédi Iroda és a BPP Best Practice Procurement Zrt. És a pecséte szerint itt van a Mini-Dubajt jogilag intéző Takács, Kiss és Társai is.

A nyílt forrásból elérhető adatokból, például a közbeszerzési adatbázisból, netre feltett szerződésekből kutakodva kirajzolódik, hogy az itteni jogászok, köztük Takács Éva, Wellmann-Kiss Katalin, Pete Judit, Kiss Judit Katalin, Elek Anikó, Madák László változatos formációkban, esetenként egymás alvállalkozójaként évek óta egymással és egymásnak dolgoznak ügyvédként és közbeszerzési tanácsadóként, rengeteg állami cégnek intézve jogi feladatokat.

Csak pár példa az összefonódásokra:

Egy neten elérhető szerződés szerint a Pete és Kiss Ügyvédi Iroda 12 közbeszerzési szakértőt nevez meg, akikkel együtt dolgozik, köztük a fenti jogászokat is. A szerződés 6.1.-es pontja szerint a PK egy társulás tagja, a társulásban részt vesz a Takács Éva Ügyvédi Iroda és a Madák Ügyvédi Iroda is.

Egy másik szerződésben (pdf) Pete és Takács együtt képviselik a MAVIR-t.

A BPP nevű cégnek Pete Judit a tulajdonosa, és ő, valamint Takács, Madák és Kiss Judit Katalin az igazgatósági tagok.

Egy perben a PK eljáró ügyvédei Takács Éva és Wellmann-Kiss Katalin voltak.

Egy álláskereső honlapon a Takács, Kiss és Társai keres embert a Pete és Kiss Ügyvédi Irodába is.

LinkedInen találtunk olyan ügyvédet, aki a Takács, Kiss és Társait, valamint a PK-t is munkahelyként tünteti fel.

Ennek a jogászi körnek volt sokáig tagja, sőt, egyik vezetője Nagy Szilárd, a miniszter Nagy Márton testvére is. Régen a Nagy és Pál, majd a Nagy és Kiss Ügyvédi Irodát vitte, majd amikor a testvére miniszter lett, kiszállt a Nagy és Kissből, és a tulajdonrészét Pete Judit vette át. Ebből lett a ma ismert Pete és Kiss (PK). A váltásról a 24.hu írt még 2023-ban, megemlítve, hogy Pete Judit Nagy Szilárd lakásából távozott egyik reggel. Az iroda ennek ellenére fontos szereplője maradt a közbeszerzési tanácsadói piacnak, a továbbiakban PK-ként hivatkozunk rájuk. A PK tehát Nagy Szilárd egykori irodája, a NER-kedvenc Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda utódja.

Nagy Szilárd és a többiek legalább tíz éve ismerik egymást. A Közbeszerzési Adatbázisban találtunk olyan 2013-as és 2014-es közbeszerzéseket, amelyeket Nagy irodája vitt, és már ekkor vele dolgozott Kiss Judit Katalin és Takács Éva is. Takács Éva több dokumentum szerint is (1, 2)a Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda képviseletében járt el már 2017-ben, de még 2022-ban is (pdf).

A TK félkész weblapján jelenleg megadott vonalas telefonszám egy 2017-es adatbázisban még a Nagy és Kiss száma.

NGM-es cégek körül forgolódnak