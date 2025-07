Varga Judit tanúságtétele

Dögmeleg reggelt a hétfőig tartó hőségriasztásban! Újra itt a 444 napindító (és nem az egyetlen) hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, videóival.

VARGA JUDIT

Varga Judit volt igazságügyi miniszter és a Fidesz egykori majdnem-EP-listavezetője tanúskodott a bíróságon a Völner–Schadl-ügyben. Varga Judit ezután a sajtó kamerái előtt volt férjét, Magyar Pétert szidta. Orbán Viktor miniszterelnök annyit reagált a kegyelmi botrányba belebukott egykori miniszterének: „Az igazság utat tör magának. Veled vagyunk, Judit!”

Fotó: Németh Dániel/444

KORMÁNYINFÓ

Orbán milliárdos rokonairól, az új Magyar Péter-plakátokról és a Pride-mestertervről kérdeztük Gulyás Gergelyt a Kormányinfón, amit itt közvetítettünk.

Illusztráció: Botos Tamás/444

Orbán Viktor Vitályos Eszternek: Én vagyok a farkas.

BELFÖLD

Bencsik András szerint a Pride-megvalósulást mestertervnek nevezni a lakájgondolkodás legalja, a Békemenetek egyik szervezője úgy véli, ezt a kommunikációs csatát a jobboldal elvesztette. Pankotai Lilit mindenesetre feljelentették a Pride-on való részvétel miatt. Péterfalvi Attila leírta, hogyan azonosíthatják a Pride résztvevőit, szóval tényleg lassú lesz az eljárás.

Fotó: Kőhalmi Péter/AFP

A Medián szerint a magukat centristáknak tartók és a baloldaliak között magabiztos a Tisza Párt fölénye: a júniusi kutatás alapján a teljes népességen belül 56 százalék tartja magát centristának, 27 inkább jobboldalinak, míg 15 inkább baloldalinak.

1,6 milliárdnyi szponzorpénzt osztott ki az arra érdemeseknek a Szerencsejáték-cég: a Magyar Olimpiai Bizottság kapta a legtöbbet, de utaltak egy Tiborcz-, illetve egy Mészáros-közeli magántőkealap érdekeltségének is.

Dánia felfüggesztené Magyarország szavazati jogát az EU-ban, így például megszűnne Ukrajna csatlakozásának vétója. Orbán Balázs erre úgy reagált: a demokrácia nem úgy működik, hogy ha valakivel nem értünk egyet, akkor azt megbüntetjük.

Vitézy Dávid arról írt, hogy az osztrák államvasút rendszeréből is eltüntették Magyarország területén a valós idejű vonatinformációkat, de Ausztria területén látszanak a magyar vonatok késései.

A MOHU szerint a vissza nem váltott palackok utáni 33 milliárdos bevétel nem profit.

TRUMPIZMUS

Az amerikai képviselőház is elfogadta Trump költségvetési törvénycsomagját, a Big Beautiful Billt, a Fehér Ház már be is jelentette, hogy a demokraták „hazudni fognak a Medicaidről”.

Az USA felülvizsgálja a szövetségeseinek szánt fegyverszállítmányokat, mert aggasztja őket a csökkenő készlet, de Ukrajna szerint bármilyen megszakítás csak bátorítaná Oroszországot az ukrajnai háború folytatására. Trump és Putyin béketelefonálása eredménytelen volt.

Fotó: Alekszej Nikolszkij, Nicholas Kamm/AFP

Az USA feloldja a chiptervező szoftverekre és etánra vonatkozó korlátozásokat.

HŐSÉG

Egyre több a haláleset a hőhullámok miatt Európában, a francia szélsőjobb több légkondival küzdene a hőség ellen: a francia kormány a szélsőjobboldalt tudatlannak és alkalmatlannak nevezte, amiért a légkondicionálást a klímaválság megoldásának tekintik.

Aszály a Dunán 2022. július 28-án. Fotó: Isza Ferenc/AFP

Ez volt Magyarország legszárazabb és második legmelegebb júniusa 1901 óta.

Negatív rekordot döntött a Tisza, a folyó vízszintje -292 centiméter volt Szolnoknál.

KÜLFÖLD

Trump szerint az amerikai bunkerromboló bombák porig rombolták az iráni nukleáris létesítményeket, de ezt nem mindenki látja így, és reális a veszély, hogy az irániak most szánták el magukat végleg egy saját atomfegyver fejlesztésére.

Fordo egy 2025 július 1-i, tehát az amerikai támadás utáni képen Fotó: AFP

Pavel Talankin egy orosz kisváros tanára volt, ő videózta az iskolai eseményeket. Az Ukrajna elleni totális háború kezdete után a rendszer tőle várta el, hogy rögzítse a „hazafias” nevelés haladását. A felvételekkel végül külföldre szökött, és ebből lett az Egy kis senki Putyin ellen című dokumentumfilm, amit a hétvégén Magyarországon is bemutatnak.

Kommentekben gúnyolják az osztrákok a szélsőjobboldali képviselőket, miután kiderült, hogy ők vezetik a parlamenti „gazdaglistát” – a Szabadságpárt képviselői, akik az átlagemberek hangjaként mutatják be magukat, elterelési kísérletnek nevezték a kritikákat, amik szerintük a kormány hibáiról vonják el a figyelmet.

30 ezer utas járatát törölte a Ryanair a francia sztrájk miatt.

HIRTELEN HALÁL

Diogo Jota Fotó: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via AFP