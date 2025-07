Hétvégi olvasnivalók békaháborúról és óellenzékezésről

Egy hónapnyi alkudozás után elfogadta az EU az Oroszország elleni 18. szankciós csomagot

Az elfogadott szankciók többek között tranzakciós tilalmat vezetnek be 22 orosz bankkal szemben, és megtiltják az orosz kőolaj finomításával előállított, más ország neve alatt értékesített kőolajtermékek importját is. Júniusban még Magyarország és Szlovákia is vétóval fenyegetőzött.