Komment- és IRL háborúk

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, olyasmi cikkekkel és videókkal, minthogy

Többféle hírlevelünk van, itt lehet rájuk feliratkozni.

Az élet itthon

A Fidesz bajban van, beindította a gépezetet: Harcosok Klubja, Digitális Polgári Körök, Harcosok Órája. Régi módszert reciklálnak modern köntösben, kérdés, hogy ez működik-e a közösségi média logikájában, és hogy tényleg csak annyi történik-e, hogy sok a tiszás kommentelő a neten.

Párhuzamosan ezzel, új toxikus situationship tűnt fel a magyar közéletben Orbán Viktor és Dopeman között: a miniszterelnöknél éppen azután érdeklődtünk a nők bántalmazásáról szóló szövegekről, hogy a rapper stúdiójában járt. Dopeman fideszes szerepvállalása téma volt a kormányinfón is, ahogy Hatvanpuszta, Dodik és a tengődő magyar gazdaság is. Ezzel kapcsolatban volt friss hír szerdán, hogy júniusban újabb 4,9 százalékkal esett vissza a termelés.

És ha már Hatvanpuszta, írtunk arról is, hogy a szomszédos Alcsúton több antilop van, mint amennyire a nyilvános dokumentumok szerint engedélyt kaptak Mészárosék. Szerdai hír volt, hogy Lánczi Tamás feljelentette Fleck Zoltánt, majd miután Gulyás is üzent neki, Fleck arról beszélt, hogy védekezni fog a „hatalmi arrogancia ellen.” A Lakmusz arról írt, hogy a Fidesznek fájhat a legjobban, hogy ősztől a Meta és a Google is leáll a politikai hirdetésekkel Továbbá hír volt még, hogy

és összefoglaltuk, miért zárt be az egyik legrégebbi magyar cukrászda, a Ruszwurm.

Világok

Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Szerdán tárgyalt Putyinnal Trump különmegbízottja, és az amerikai elnök szerint jelentős előrelépések történtek. Trump közben újabb 25 százalékos vámot vetett ki Indiára, közölte, hogy szövetségi ellenőrzés alá vonhatja Washington városát, elmondta, hogy JD Vance-ben látja épp az esetleges utódját, miközben kiderült, hogy az amerikai kormány leállítja a Karikó-féle mRNS-vakcinák fejlesztését.

Írtunk arról, hogy Trump beiktatása óta kétszer annyi támadást indított Oroszország az ukránok ellen, miközben az ukránok mostanában az orosz vasúti hálózatot támadják, és hogy az orosz és a kínai haditengerészet „ellenséges tengeralattjáró” megsemmisítését gyakorolta a Japán-tengeren. Valamint részletesen foglalkoztunk azzal, hogy Kína újabb víz alatti adatközpontot épít, hogy könnyebben tudják hűteni a szervereket a mesterséges intelligenciához. És hír volt még, hogy