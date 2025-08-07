Komment- és IRL háborúk

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, olyasmi cikkekkel és videókkal, minthogy

Az élet itthon

A Fidesz bajban van, beindította a gépezetet: Harcosok Klubja, Digitális Polgári Körök, Harcosok Órája. Régi módszert reciklálnak modern köntösben, kérdés, hogy ez működik-e a közösségi média logikájában, és hogy tényleg csak annyi történik-e, hogy sok a tiszás kommentelő a neten.

Párhuzamosan ezzel, új toxikus situationship tűnt fel a magyar közéletben Orbán Viktor és Dopeman között: a miniszterelnöknél éppen azután érdeklődtünk a nők bántalmazásáról szóló szövegekről, hogy a rapper stúdiójában járt. Dopeman fideszes szerepvállalása téma volt a kormányinfón is, ahogy Hatvanpuszta, Dodik és a tengődő magyar gazdaság is. Ezzel kapcsolatban volt friss hír szerdán, hogy júniusban újabb 4,9 százalékkal esett vissza a termelés.

És ha már Hatvanpuszta, írtunk arról is, hogy a szomszédos Alcsúton több antilop van, mint amennyire a nyilvános dokumentumok szerint engedélyt kaptak Mészárosék. Szerdai hír volt, hogy Lánczi Tamás feljelentette Fleck Zoltánt, majd miután Gulyás is üzent neki, Fleck arról beszélt, hogy védekezni fog a „hatalmi arrogancia ellen.” A Lakmusz arról írt, hogy a Fidesznek fájhat a legjobban, hogy ősztől a Meta és a Google is leáll a politikai hirdetésekkel Továbbá hír volt még, hogy

és összefoglaltuk, miért zárt be az egyik legrégebbi magyar cukrászda, a Ruszwurm.

Világok

Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff
Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Szerdán tárgyalt Putyinnal Trump különmegbízottja, és az amerikai elnök szerint jelentős előrelépések történtek. Trump közben újabb 25 százalékos vámot vetett ki Indiára, közölte, hogy szövetségi ellenőrzés alá vonhatja Washington városát, elmondta, hogy JD Vance-ben látja épp az esetleges utódját, miközben kiderült, hogy az amerikai kormány leállítja a Karikó-féle mRNS-vakcinák fejlesztését.

Írtunk arról, hogy Trump beiktatása óta kétszer annyi támadást indított Oroszország az ukránok ellen, miközben az ukránok mostanában az orosz vasúti hálózatot támadják, és hogy az orosz és a kínai haditengerészet „ellenséges tengeralattjáró” megsemmisítését gyakorolta a Japán-tengeren. Valamint részletesen foglalkoztunk azzal, hogy Kína újabb víz alatti adatközpontot épít, hogy könnyebben tudják hűteni a szervereket a mesterséges intelligenciához. És hír volt még, hogy

Kapcsolódó cikkek

DigiOrbán – a Fidesz régi-új válasza Magyar Péterre

A Fidesz bajban van, beindította a gépezetet. Harcosok Klubja, Digitális Polgári Körök, Harcosok Órája, Dopeman. Régi módszert reciklálnak modern köntösben, kérdés, hogy ez működik-e a közösségi média logikájában, és hogy tényleg csak annyi történik-e, hogy sok a tiszás kommentelő a neten. A választásokat is eldöntheti, hogy Orbán és stábja jól olvassa-e az online világot.

Rovó Attila
belföld

Megkérdeztük Orbánt Dopeman szövegeiről

Új toxikus situationship tűnt fel a magyar közéletben Orbán Viktor és Dopeman között. A miniszterelnöknél éppen azután érdeklődtünk a nők bántalmazásáról szóló szövegekről, hogy a rapper stúdiójában járt.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
video

A Fidesznek fájhat a legjobban, hogy ősztől a Meta és a Google is leáll a politikai hirdetésekkel

Ha át is csúsznak majd politikai reklámok a techcégek amúgy sem túl jól működő szűrőin, kampányt építeni erre nem lehet. Márpedig a Fidesz eddig nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően sokat hirdetett. Új stratégia jön?

Német Szilvi
Média

Kína újabb víz alatti adatközpontot épít, hogy könnyebben tudják hűteni a szervereket a mesterséges intelligenciához

A mesterséges intelligencia működéséhez felfoghatatlan mennyiségű víz kell, ennek a legnagyobb részét hűtésre használják el. Mindenki keresi az optimális megoldást. Nyilván a kínaiak is.

Takács Lili
TECH

Gulyás: Hatvanpuszta a műemlékvédelem szép példája

Gulyás Gergelyt megpróbálta már rávenni Orbán arra, hogy miniszterelnök legyen? A kormányzati munka mellett van-e ideje Vitályos Eszternek a Nők a bántalmazás ellen digitális polgári kör szervezésére? Mire jó a miniszterelnöknek Dopeman? És még megannyi kérdés.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Kiábrándító, amit a magyar ipar művel, júniusban újabb 4,9 százalékkal esett vissza a termelés

Ilyen mélyen még sosem volt az ágazat, már 7,9 százalékkal marad el a 2021-es év átlagától a teljesítmény.

Székely Sarolta
gazdaság

Több antilop van Alcsúton, mint amennyire a nyilvános dokumentumok szerint engedélyt kaptak

Lehet, hogy gyorsan szaporodnak.

Mészáros Juli
ÁLLAT

Lánczi Tamás feljelentette Fleck Zoltánt

Amiért azt mondta, „forradalomra van szükség, nem kormányváltásra”.

Mészáros Juli
POLITIKA

Fleck Zoltán védekezni fog a „hatalmi arrogancia ellen”

A jogász professzor szerint Gulyás Gergely szofisztikáltabban beszélt, mint Bayer Zsolt, de lényegében ugyanazt mondja.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Őrizetbe vettek egy férfit, aki meg akarta öletni Orbánt

Az interneten akarta felbérelni „a lehető legjobb bérgyilkost”.

Herczeg Márk
bűnügy

Egy gyulai férfi sörösdobozzal akarta megdobni Magyar Pétert, de pár centivel célt tévesztett

Magyar azt mondta a férfinak, hogy legközelebb célozzon jobban.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Két kolléganőjét is leitatta, majd megerőszakolta az a fiatal rendőr, akit pár napja tartóztattak le

A férfi az egyik bűncselekményről felvételt is készített.

Molnár Kristóf
bűnügy

Miskolcon fogták el Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét

Szexuális erőszak és vagyon elleni bűncselekmények miatt körözték a lengyel férfit.

Mészáros Juli
bűnügy

Hazaküldtek egy hallgatót, aki arról posztolt, hogy pont jár a szexért az NKE gólyatáborában

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem vizsgálatot indított.

Mészáros Juli
belföld

Bakanccsal a krémesbe – ezért zárt be az egyik legrégebbi magyar cukrászda, a Ruszwurm

Legendás cukrászcsalád vitte a boltot, de a ki nem fizetett bérleti díj és a jogerős ítélet miatt sem a fideszes, sem az ellenzéki kerületvezetéssel nem sikerült megegyezniük.

Szily László
gazdaság

Az orosz fél szerint „hasznos” és „konstruktív” volt Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff tárgyalása

Az amerikai fél egyelőre nem nyilatkozott.

Molnár Kristóf
külföld

Trump szerint „jelentős előrelépés” történt a Putyin-Witkoff találkozón

A tárgyalás „rendkívül eredményes” volt.

Molnár Kristóf
külföld

Trump újabb 25 százalékos vámot vet ki Indiára, amit így már 50 százalékos vám sújt majd

Az orosz olaj vásárlása miatt.

Molnár Kristóf
külföld

Trump megfenyegette Washington várost, hogy elveszi az önkormányzathoz fűződő jogait

Ha a városvezetés nem lép fel szigorúbban a fiatal bűnelkövetőkkel szemben.

Molnár Kristóf
külföld

Trump jelenleg J. D. Vance-ben látja az utódját

Marco Rubio külügyminisztert pedig alelnök-jelöltként tudja elképzelni.

Molnár Kristóf
külföld

Az amerikai kormány leállítja a Karikó-féle mRNS-vakcinák fejlesztését

Az mRNS nem csak a covid, hanem más betegségek, például a rák gyógyításában is nagy szerepet játszhatna. Egy szakértő szerint ez a legveszélyesebb döntés a közegészségügy területén az elmúlt 50 évben.

Urfi Péter
Egészségügy

„A béke neve Donald Trump”: a beiktatása óta kétszer annyi támadást indított Oroszország az ukránok ellen

Orbán szerint az új amerikai elnök hozza el a békét, de most Trump pont azt csinálja, amiért a magyar kormány mindenkit támad: fegyvereket szállít Ukrajnának, és szankciókkal fenyegeti Moszkvát.

Urfi Péter
háború

Ukrán drónok egyre gyakrabban támadják Oroszország vasúti hálózatát, már több száz vonat késett miattuk

Július 19. óta legalább hét támadás több mint 220 vonat késését okozta, de vasúti dolgozók és utasok is megsérültek.

Herczeg Márk
háború

Az orosz és a kínai haditengerészet „ellenséges tengeralattjáró” megsemmisítését gyakorolta a Japán-tengeren

Pár nappal azután, hogy Trump bejelentette: két amerikai atom-tengeralattjárót küldtek Oroszország közelébe.

Herczeg Márk
hadsereg

Több mint 7000 fertőzöttje van már a dél-kínai chikungunya-járványnak

Az áramot is kikapcsolhatják és drónokat is bevetnek a szúnyogok miatt.

Herczeg Márk
járvány

Már egy nagyvárosnyi terület leégett a Délnyugat-Franciaországban pusztító erdőtűzben

Az erdőtűz miatt 1 ember meg is halt.

Molnár Kristóf
külföld

Az olasz kormány 3300 méteres függőhidat építene Szicília és az olasz félsziget közé

A 13,5 milliárd eurós költséget a megnövelt védelmi költségvetésből finanszíroznák.

Herczeg Márk
közlekedés