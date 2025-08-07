Komment- és IRL háborúk

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, olyasmi cikkekkel és videókkal, minthogy
A Fidesz bajban van, beindította a gépezetet: Harcosok Klubja, Digitális Polgári Körök, Harcosok Órája. Régi módszert reciklálnak modern köntösben, kérdés, hogy ez működik-e a közösségi média logikájában, és hogy tényleg csak annyi történik-e, hogy sok a tiszás kommentelő a neten.
Párhuzamosan ezzel, új toxikus situationship tűnt fel a magyar közéletben Orbán Viktor és Dopeman között: a miniszterelnöknél éppen azután érdeklődtünk a nők bántalmazásáról szóló szövegekről, hogy a rapper stúdiójában járt. Dopeman fideszes szerepvállalása téma volt a kormányinfón is, ahogy Hatvanpuszta, Dodik és a tengődő magyar gazdaság is. Ezzel kapcsolatban volt friss hír szerdán, hogy júniusban újabb 4,9 százalékkal esett vissza a termelés.
És ha már Hatvanpuszta, írtunk arról is, hogy a szomszédos Alcsúton több antilop van, mint amennyire a nyilvános dokumentumok szerint engedélyt kaptak Mészárosék. Szerdai hír volt, hogy Lánczi Tamás feljelentette Fleck Zoltánt, majd miután Gulyás is üzent neki, Fleck arról beszélt, hogy védekezni fog a „hatalmi arrogancia ellen.” A Lakmusz arról írt, hogy a Fidesznek fájhat a legjobban, hogy ősztől a Meta és a Google is leáll a politikai hirdetésekkel Továbbá hír volt még, hogy
és összefoglaltuk, miért zárt be az egyik legrégebbi magyar cukrászda, a Ruszwurm.
Szerdán tárgyalt Putyinnal Trump különmegbízottja, és az amerikai elnök szerint jelentős előrelépések történtek. Trump közben újabb 25 százalékos vámot vetett ki Indiára, közölte, hogy szövetségi ellenőrzés alá vonhatja Washington városát, elmondta, hogy JD Vance-ben látja épp az esetleges utódját, miközben kiderült, hogy az amerikai kormány leállítja a Karikó-féle mRNS-vakcinák fejlesztését.
Írtunk arról, hogy Trump beiktatása óta kétszer annyi támadást indított Oroszország az ukránok ellen, miközben az ukránok mostanában az orosz vasúti hálózatot támadják, és hogy az orosz és a kínai haditengerészet „ellenséges tengeralattjáró” megsemmisítését gyakorolta a Japán-tengeren. Valamint részletesen foglalkoztunk azzal, hogy Kína újabb víz alatti adatközpontot épít, hogy könnyebben tudják hűteni a szervereket a mesterséges intelligenciához. És hír volt még, hogy
Ha át is csúsznak majd politikai reklámok a techcégek amúgy sem túl jól működő szűrőin, kampányt építeni erre nem lehet. Márpedig a Fidesz eddig nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően sokat hirdetett. Új stratégia jön?
A mesterséges intelligencia működéséhez felfoghatatlan mennyiségű víz kell, ennek a legnagyobb részét hűtésre használják el. Mindenki keresi az optimális megoldást. Nyilván a kínaiak is.
Gulyás Gergelyt megpróbálta már rávenni Orbán arra, hogy miniszterelnök legyen? A kormányzati munka mellett van-e ideje Vitályos Eszternek a Nők a bántalmazás ellen digitális polgári kör szervezésére? Mire jó a miniszterelnöknek Dopeman? És még megannyi kérdés.
Ilyen mélyen még sosem volt az ágazat, már 7,9 százalékkal marad el a 2021-es év átlagától a teljesítmény.
Lehet, hogy gyorsan szaporodnak.
Amiért azt mondta, „forradalomra van szükség, nem kormányváltásra”.
A jogász professzor szerint Gulyás Gergely szofisztikáltabban beszélt, mint Bayer Zsolt, de lényegében ugyanazt mondja.
Az interneten akarta felbérelni „a lehető legjobb bérgyilkost”.
Magyar azt mondta a férfinak, hogy legközelebb célozzon jobban.
A férfi az egyik bűncselekményről felvételt is készített.
Szexuális erőszak és vagyon elleni bűncselekmények miatt körözték a lengyel férfit.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem vizsgálatot indított.
Legendás cukrászcsalád vitte a boltot, de a ki nem fizetett bérleti díj és a jogerős ítélet miatt sem a fideszes, sem az ellenzéki kerületvezetéssel nem sikerült megegyezniük.
Az amerikai fél egyelőre nem nyilatkozott.
A tárgyalás „rendkívül eredményes” volt.
Az orosz olaj vásárlása miatt.
Ha a városvezetés nem lép fel szigorúbban a fiatal bűnelkövetőkkel szemben.
Marco Rubio külügyminisztert pedig alelnök-jelöltként tudja elképzelni.
Az mRNS nem csak a covid, hanem más betegségek, például a rák gyógyításában is nagy szerepet játszhatna. Egy szakértő szerint ez a legveszélyesebb döntés a közegészségügy területén az elmúlt 50 évben.
Orbán szerint az új amerikai elnök hozza el a békét, de most Trump pont azt csinálja, amiért a magyar kormány mindenkit támad: fegyvereket szállít Ukrajnának, és szankciókkal fenyegeti Moszkvát.
Július 19. óta legalább hét támadás több mint 220 vonat késését okozta, de vasúti dolgozók és utasok is megsérültek.
Pár nappal azután, hogy Trump bejelentette: két amerikai atom-tengeralattjárót küldtek Oroszország közelébe.
Az áramot is kikapcsolhatják és drónokat is bevetnek a szúnyogok miatt.
Az erdőtűz miatt 1 ember meg is halt.
A 13,5 milliárd eurós költséget a megnövelt védelmi költségvetésből finanszíroznák.