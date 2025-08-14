Az orosz titkosszolgálat magyar kampánya és egy szerencsétlen dollármilliárdos

Harmadfokú, jó reggelt kívánok az európai hőségben! Ismét itt a reggeli hírlevél – ami nem az egyedüli –, benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel.
Nem lennék Mészáros Lőrinc helyében! – igyekeztem elmagyarázni, hogy jóérzésű emberként miért nem érdemes irigyelni ezt a szomorúság Bermuda-háromszögében elveszett, szerencsétlen dollármilliárdost.
Hadházy Ákos újabb képeket hozott nyilvánosságra az Orbán-objektumról, a kérdés, amely magyar emberek sokaságát tartja izgalomban: mi lehet a titokzatos vasajtók mögött Hatvanpusztán?
A XIII. kerület fizetési felszólítást küldött a MOHU-nak, mert az nem volt hajlandó feltakarítani lomtalanítás után: a MOHU viselkedése tökéletesen illusztrálja, miért rosszak a monopóliumok, még akkor is, ha csak a szemétre vonatkoznak.
Nem hagyják magukat a Pázmány pszichológusai, akiket elmarasztaltak a szexuális kisebbségek melletti kiállásukért, szerintük egy teljesen méltatlan és elfogult eljárásban döntöttek róluk, ezért – a dékán LMBTQ+-csoporttal szembeni negatív attitűdjeit sejtve a háttérben – a rektorhoz fordultak.
Az új amerikai emberi jogi jelentés szerint semmi gond nincs a magyarországi Szuverenitásvédelmi Hivatallal, nálunk minden rendben van – bezzeg Nyugat-Európában vagy Brazíliában egyáltalán nincs.
A Magyar Nemzet arról írt, hogy elbizonytalanodott a fideszes többség Magyar Péter miatt, a többség már nem áll ki a Fidesz mellett, a pártban elitista fordulat történt, aminek zakó is lehet a vége – ezeket nem az Amerikai Népszava, hanem a Pesti Srácok-os Huth Gergely írta a központi pártlapban.
Az orosz titkosszolgálat elkezdett nyíltan Magyar Péter ellen kampányolni: az orosz Külső Hírszerző Szolgálat közleményben leplezte le a Tisza Párt mögött álló háttérhatalmakat, megismételve a Fidesz állításait. Magyar Péter szerint „Vlagyimir Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba”.
Néhány napja megmozdult a front Ukrajnában, az oroszok jelentős előretörést értek el Pokrovszktól északra, Dobropillija irányába – Ukrán szempontból ekkora baj nem volt 2022. tavasza óta, ehhez pedig az oroszok erőfölénye mellett az ukrán katonai és politikai vezetés hibái is hozzájárultak.
Donald Trump már második csúcsról beszél, Zelenszkij bevonásával, de semmit nem akar garantálni: az amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyinnak „nagyon súlyos következményekkel” kell számolnia, ha nem tesz valódi lépéseket a béke felé.
Megjelentek a Nemzeti Gárda katonái Washingtonban, miután a polgármester „autoriter lépésnek” nevezte, hogy Trump közölte, „közbiztonsági vészhelyzet” miatt be kell vetni a katonaságot.
Trump kinevezte magát a Kennedy Központ elnökének, saját maga válogatta ki a díjazottakat, de ő lesz a díjátadó házigazdája is, és arról is beszélt, hogy szerette volna megkapni a Kennedy Központ életműdíját, de mivel ez nem jött össze, inkább kirúgott mindenkit, és rátelepedett az egészre.
Csütörtöktől vasárnapig tart a mindmeghalunk.
Legalább hárman vesztették életüket eddig az augusztusi hőhullámban.
Hadházy Ákos független képviselő újabb képeket hozott nyilvánosságra az Orbán-objektumról.
Ők az első fecske, de egész madárraj jöhet utánuk. A MOHU viselkedése tökéletesen illusztrálja, miért rosszak a monopóliumok, mnég akkor is, ha csak a szemétre vonatkoznak.
Szerintük egy teljesen méltatlan és elfogult eljárásban döntöttek róluk, ezért a rektorhoz fordultak. A dékán LMBTQ+-csoporttal szembeni negatív attitűdjeit sejtik a háttérben.
Nálunk minden rendben van – bezzeg Nyugat-Európában vagy Brazíliában egyáltalán nincs.
A többség már nem áll ki a Fidesz mellett, a pártban elitista fordulat történt, aminek zakó is lehet a vége. Ezeket nem az Amerikai Népszava, hanem a Pesti Srácok-os Huth Gergely írja a központi pártlapban.
Végleges döntés még nincs, de ősszel bizonyára lesz.
Az alacsony bérek miatt. Ez a dolgozók 10 százaléka.
Nincs könnyű dolga, de ha ez a vállalt küldetése, akkor ez.
A Magyar Orvosi Kamara szerint az államtitkár újabb határt lépett át az orvosokkal kapcsolatos kommunikációjában.
Az érvelés szerint, mivel magyar állampolgár is volt, ezért a magyar törvények is vonatkoznak rá.
Ha volt is olyan fiatal a közösségi oldalakon, aki ellen tudott állni az ötvenes stricinek, egészen biztos, hogy a Wing Tsun Kung Fu-t művelő Simicskónak és a bábozó Takács Péternek nem fog tudni ellenállni.
Az orosz hírszerzés közleményt adott ki róla, a Tisza Párt elnöke le is csapta a magas labdát.
Néhány napja megmozdult a front Ukrajnában, az oroszok jelentős előretörést értek el Pokrovszktól északra, Dobropillija irányába. Ukrán szempontból ekkora baj nem volt 2022. tavasza óta, ehhez pedig az oroszok erőfölénye mellett az ukrán katonai és politikai vezetés hibái is hozzájárultak Katonai szemmel elemezzük, hogy törént az áttörés, és milyen lehetőségek állnak az ukránok előtt.
Az amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyinnak „nagyon súlyos következményekkel” kell számolnia, ha nem tesz valódi lépéseket a béke felé.
Egy éve még csak kettő volt belőlük, és az első is csak 2023 januárjában tűnt fel a Valdajban.
Erről Mihajlo Podoljak elnöki tanácsadó beszélt egy interjúban.
A Mol szerint „a kőolajszállítás az ütemterveknek megfelelően zajlik”, de ez nem nyugtatta meg a magyar külügyminisztert.
Ha valaki hisz az Origónak, rettegés az élete. A saját pénzükből kapják a kormánypárti szavazók a gyomorgörcsöt.
Miután a polgármester „autoriter lépésnek” nevezte, hogy Trump közölte, „közbiztonsági vészhelyzet” miatt be kell vetni a katonaságot.
Arról is beszélt, hogy szerette volna megkapni a Kennedy Központ életműdíját, de mivel ez nem jött össze, inkább kirúgott mindenkit, és rátelepedett az egészre.
A demonstrálók sem feltétlenül maradnak adósok.
Egyszer már bejött nekik.
„Orosz szomszédunk veszélyesebbé vált” – figyelmeztetett a norvég kémelhárítás vezetője.