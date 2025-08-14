Az orosz titkosszolgálat magyar kampánya és egy szerencsétlen dollármilliárdos

Harmadfokú, jó reggelt kívánok az európai hőségben! Ismét itt a reggeli hírlevél – ami nem az egyedüli –, benne az elmúlt nap legfontosabb híreivel.

BELFÖLD

Nem lennék Mészáros Lőrinc helyében! – igyekeztem elmagyarázni, hogy jóérzésű emberként miért nem érdemes irigyelni ezt a szomorúság Bermuda-háromszögében elveszett, szerencsétlen dollármilliárdost.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Hadházy Ákos újabb képeket hozott nyilvánosságra az Orbán-objektumról, a kérdés, amely magyar emberek sokaságát tartja izgalomban: mi lehet a titokzatos vasajtók mögött Hatvanpusztán?

A XIII. kerület fizetési felszólítást küldött a MOHU-nak, mert az nem volt hajlandó feltakarítani lomtalanítás után: a MOHU viselkedése tökéletesen illusztrálja, miért rosszak a monopóliumok, még akkor is, ha csak a szemétre vonatkoznak.

Nem hagyják magukat a Pázmány pszichológusai, akiket elmarasztaltak a szexuális kisebbségek melletti kiállásukért, szerintük egy teljesen méltatlan és elfogult eljárásban döntöttek róluk, ezért – a dékán LMBTQ+-csoporttal szembeni negatív attitűdjeit sejtve a háttérben – a rektorhoz fordultak.

Az új amerikai emberi jogi jelentés szerint semmi gond nincs a magyarországi Szuverenitásvédelmi Hivatallal, nálunk minden rendben van – bezzeg Nyugat-Európában vagy Brazíliában egyáltalán nincs.

A Magyar Nemzet arról írt, hogy elbizonytalanodott a fideszes többség Magyar Péter miatt, a többség már nem áll ki a Fidesz mellett, a pártban elitista fordulat történt, aminek zakó is lehet a vége – ezeket nem az Amerikai Népszava, hanem a Pesti Srácok-os Huth Gergely írta a központi pártlapban.

Ungár Péter állításai az LMP halotti állapotáról tényt jelentenek, a párt szinte biztosan nem indul a választásokon.

Fél év alatt a dolgozók 10 százaléka, 120 ember mondott fel az Oktatási Hivatalban az alacsony bérek miatt.

Kubatov Gábor megint nekiment Csányi Sándornak.

A Magyar Orvosi Kamara szerint Takács Péter a szocializmusban megszokott, kártékony hatalmi kommunikációt folytat az orvosközösséggel szemben.

A magyar legfőbb ügyész nyomozást rendelt el a beregszászi Sebestyén József halálának ügyében.

A magyar politikai elit digitális harcosai most aztán szétinfluálják a fiatalokat.

OROSZORSZÁG

Az orosz titkosszolgálat elkezdett nyíltan Magyar Péter ellen kampányolni: az orosz Külső Hírszerző Szolgálat közleményben leplezte le a Tisza Párt mögött álló háttérhatalmakat, megismételve a Fidesz állításait. Magyar Péter szerint „Vlagyimir Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásokba”.

Szijjártó Péter találkozik Szergej Lavrovval 2024. december 2 -án Moszkvában. Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Néhány napja megmozdult a front Ukrajnában, az oroszok jelentős előretörést értek el Pokrovszktól északra, Dobropillija irányába – Ukrán szempontból ekkora baj nem volt 2022. tavasza óta, ehhez pedig az oroszok erőfölénye mellett az ukrán katonai és politikai vezetés hibái is hozzájárultak.

Donald Trump már második csúcsról beszél, Zelenszkij bevonásával, de semmit nem akar garantálni: az amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyinnak „nagyon súlyos következményekkel” kell számolnia, ha nem tesz valódi lépéseket a béke felé.

12 légvédelmi rendszert számoltak össze Putyin rezidenciája körül, pedig egy éve még csak kettő volt belőlük, és az első is csak 2023 januárjában tűnt fel a Valdajban.

Ukrajna hajlandó tárgyalni arról is, hogy első nekifutásra a háborúzó felek csak a légitámadásokat szüntessék be.

Dróntámadás érte a Barátság-kőolajvezeték egyik oroszországi állomását, Szijjártó nekiesett az ukránoknak.

Az Origo most épp azzal ijesztgeti az olvasóit, hogy nukleáris támadást indítottak az ukránok.

KÜLFÖLD

Megjelentek a Nemzeti Gárda katonái Washingtonban, miután a polgármester „autoriter lépésnek” nevezte, hogy Trump közölte, „közbiztonsági vészhelyzet” miatt be kell vetni a katonaságot.

Fotó: Kayla Bartkowski/Getty Images via AFP

Trump kinevezte magát a Kennedy Központ elnökének, saját maga válogatta ki a díjazottakat, de ő lesz a díjátadó házigazdája is, és arról is beszélt, hogy szerette volna megkapni a Kennedy Központ életműdíját, de mivel ez nem jött össze, inkább kirúgott mindenkit, és rátelepedett az egészre.