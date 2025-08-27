A magyar kormány megtorpedózná az Ukrajnának szánt EU-s támogatások egy jelentős részét

Miután a rendszeres magyar vétók miatt az Ukrajnát támogatni kívánó tagállamok olyan megoldásokat kerestek, amelyekkel megkerülhetik a magyar ellenállást, a magyar kormány most az Európai Unió Bíróságán támadja meg az egyik ilyen döntést. A bíróság a keresetet befogadta, az eljárás több évbe telhet – Ukrajnának azonban addig a kormány által kifogásolt forrásból továbbra is érkezni fognak az utalások.

Hivatalosan is megindult az a magyar kormány által indított eljárás, amely kifogásolja az Európai Tanács 2024. május 21-i döntését – írta meg a Portfolio. A döntés előírja, hogy a zárolt orosz jegybanki eszközök kezeléséből származó nettó nyereség 99,7 százalékát (becslések szerint évi 3-5 milliárd eurót) az Európai Békekeretbe (EPF) kell átutalni. Az EPF az EU kül- és biztonságpolitikai eszköze, amelyből katonai támogatást, fegyvereket és hadianyagot biztosítanak Ukrajnának.

Szijjártó Péter Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

A magyar kormány szerint a Tanács és a Tanács döntését végrehajtó EPF bizottsága törvényt sértett, mikor úgy ítélte meg, hogy Magyarország nem vehet részt a szavazásban, mert az érvelése szerint nem minősül hozzájáruló államnak.

A Tanács jogi szolgálata, és a döntésben részt vevő tagállamok többsége úgy érvelt, hogy a zárolt orosz eszközökből származó hozam nem jelent új költségvetési kötelezettségvállalást az EU büdzsé terhére – mint ilyen, nem több, mint egy már meglévő rendelet végrehajtása, amelyhez nincs szükség egyhangú szavazásra.

Az uniós tagállamokban nagyjából 200 milliárd eurónyi orosz jegybanki eszköz van zárolva. Ezek a pénzek magához az EU-hoz nem kerülnek, de a kezelésükből származó kamat- és befektetési hozam évente több, becslések szerint 3-5 milliárd euró hozamot jelent. Az EPF eddig több mint 11 milliárd eurót utalt Kijevnek, az orosz forrásokból származó nyereség beforgatása azonban folyamatos forrást biztosítana Ukrajna támogatására.