A libanoni hadsereg nekilát a Hezbollah lefegyverzésének

A libanoni fegyveres erők megkezdik a Hezbollah lefegyverzését, „a rendelkezésre álló erőforrások keretei között” – erről beszélt Paul Morcos libanoni információs miniszter pénteken egy kormányülés után. A kabinet a terv részleteit titokban tartja. A siíta miniszterek tiltakozásból elhagyták az üléstermet, amikor a kormány a lefegyverzésről határozott.

Izraeli légicsapás nyomai Beirutban 2024 szeptemberében. Fotó: -/AFP

Az Irán által támogatott, de Libanon területén (főleg a déli, Izraellel határos részén) működő Hezbollah milícia (a világ legnagyobb nem állami hadserege) a gázai háború kezdete óta súlyos veszteségeket szenvedett el. Izrael több szárazföldi hadműveletet indított a milícia ellen Libanon területén, és a hírhedt csipogós támadással is súlyos csapást mért a szervezetre.

Izrael a Hezbollah lefegyverzését követeli Libanontól a támadások beszüntetéséért cserébe, a beiruti kormány pedig amerikai nyomásra megbízta a hadsereget az erre vonatkozó terv kidolgozásával. A Hezbollah már bejelentette, hogy nem tervez együttműködni. (via ORF)