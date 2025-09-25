Forrás

Borízű hang #238: Tábori rabbik szakállas rekordjai [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogyan tudod meghallgatni a teljes adást.

A kerületek közötti békét mindig szem előtt tartó műsorunk magasra kívánja emeli Terézváros meggyalázott zászlaját. Nem állunk meg a Dob utcáig!

  • 00:35 Bede Márton nem a Tour de France-t nézi. Marita Koch világrekordja 400-on.
  • 05:18 Gera Zoltán eldönti a választást. Miért szarják le a Krúbi-generációt?
  • 09:36 Az erzsébetvárosi zsidó szeparatizmus. Túlkínálat tábori rabbiból. A kesztölci köztársaság.
  • 14:39 Az első lépés Nagy-Erzsébetváros felé. Terézváros tartsa tiszteletben az erzsébetvárosi identitású emberek jogait! Sajnos ide vezetett az orosz agresszió elfogadása.
  • 17:59 A berchtesgadeni Kempinski hirdetést targetál.
  • 20:45 47:78 női 400-on. Gyurcsány visszatérőben. Baloldali Ellenzék Párt. Minek az a sok történelemkönyv?
  • 24:54 A Budaörsi Tarzan homeopátiával gyógyítja a teniszkönyökét. Samuel Hahnemann. Az Élet meg minden podcastja Szabó Csaba orvoskutatóval.
  • 32:21 Te amúgy tudtad ki az a Charlie Kirk? Mennyire nehéz meggyilkolni valakit? A Full Metal Jacket idézett jelenete.
  • 32:50 Hahó tinik! Régen a bácsik is számítóztak. Metal Gear. Aknakereső és passziánsz. Green Beret.
    38:08 Apám, az úttörő mérnökember. Wang számítógépek. Mission Impossible. Donkey Kong a Tüskében. Clash Royale. Pop It Game, a golyópattogtató játék A Simon játék.
  • 44:02 A Frakk-musical védelmében. A nyomasztó Mazsola és Tádé.
  • 46:44 A 102 éves teamester halála. Lenke néni a virtuális motorosokabát-boltban.
