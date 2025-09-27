Borízű hang #239 [hossz]: A svédmezővásárhelyi pizzagate

Műsorunk újabb audiovizuális puccskísérlet a kormány cselekvőképesséégt korlátozandó.
- 00:25 Program október 12-re: Pogi Challenge. Futóverseny sísáncra. Fröccsverseny Mészöllyel.
- 04:04 Gyerekek írjatok!
- 05:27 Budapesten dőlt meg a koncepció-világrekord. Mondj egy magas hangrendű szupermarketláncot!
- 08:51 Mileit kisegíti Amerika. Karina Milei korrupciós balhéja.
- 13:23 Amerika valamit mindig kér. Milei kriptobalhéja. A vám mint adó.
- 19:29 Argentína és Magyarország súlya Amerikában. Bede Márton nem tudja mi Louisiana és Washington államok fővárosa.
- 22:35 Az AI-buborék dagasztásának állása. Az OpenAI-Nvidia-Oracle-körforgás. Sose fog ez megtérülni.
- 29:24 Az AI összefoglalja a csetet. A Tribuszerné ehhez képest fenntartható. Miért adnák el kínaiak a Tiktokot?
- 33:44 A dátumprobléma. A videócsatlakozó-probléma.
- 39:31 ChatGPT és száraz chili.
- 42:05 Az érintőképernyős autók problémája.
- 46:39 Flipperinfláció. Billiárd időseknek.
- 49:45 Semjén Zsolt, a totális a posttruth. Semjén, amikor elszabadul. Az ellenzéki pizzagate.
- 54:42 Semjén tökéletes vihara. Az igazság úgysem fog kiderülni.
- 59:41 Lázár, a nyertes. Hódmezővásárhely durvább, mint Svédország. A rendőrség Lázár ellen. Lázár, a vesztes.
