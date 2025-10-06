A legendásan parkoló Kern András újra akkorát parkolt, hogy a járda adta a másikat

Jó ideje nem képezték hírek tárgyát Kern András parkolási szokásai, amelyek másfél-két évvel ezelőtt tartották igazán lázban a széles közvéleményt. A Vígszínház népszerű művésze most visszatért, és a Széll Kálmán téren parkolt egy nagyot a járdán.

Az esetet a helyi KFC-ben tartózkodó Telex-olvasó rögzítette az örökkévalóság számára a KFC előtt, ezt beküldte a lapnak, és kommentárt is fűzött hozzá: „Totál unalmas vasárnap este, majd meglátom Kern Andrást leparkolni az étterem előtti járdán. Berohant dohiba, majd visszapattant a kocsiba és áthajtott a piroson.”

Kern tavaly-tavalyelőtt a Frankel Leó utca és a Margit körút sarkán található pékség előtti járdán parkolt előszeretettel és rendszeresen – máshol is, de itt sokszor –, ezt a gyakorlatot egy beton virágláda elhelyezésével szüntette meg a kerületi önkormányzat.

Kern András pékség előtt parkol még régebben Fotó: L., olvasónk

A színművész akkoriban így nyilatkozott parkolási szokásairól: „Sehol nem lehet megállni, és ez elég nagy hülyeség. Úgy kérem, ne jelentsenek mindig fel. Én kifizetem a büntetéseket, értem én, tudom, nem fogok ott parkolni, de feljelenteni? Az olyan ronda dolog.”

Frissítés: a Blikk cikke szerint az Orlai produkció vasárnap este bejelentette, hogy Kern András egészségi állapotának romlása miatt ismét le kellett mondani a Kalamazoo című győri előadást. A hétfőre tervezett pótelőadás már az elmaradt júniusi pótlása lett volna, de a színész betegsége miatt ez sem valósulhat meg. A vasárnapi közlés szerint azért nem lesz előadás, mert „Kern András egészségi állapotának mai, radikális változása ezt nem teszi lehetővé”.

Hogy mi volt hamarabb, a közlemény vagy a parkolás, az nem állapítható meg.

(Címlapkép: Kern András az Imposztor c. előadásban, fotó: Dömölky Dániel)