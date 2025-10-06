Vége az izgalmaknak, bármi is lesz a 2026. áprilisi választások végeredménye, a Mi Hazánk meg fogja semmisíttetni

Napirend előtt jelentette be a parlamentben Toroczkai László pártelnök hétfőn délelőtt, hogy bármi is legyen a 2026. áprilisi választások végeredménye, a Mi Hazánk meg fogja támadni, meg fogja óvni, ha kell, el fognak menni a nemzetközi fórumokig is.

Ennek oka, hogy a Facebook a magyar demokráciába való példátlan beavatkozás keretében nemhogy törölte – még tavaly – az elnök oldalát, hanem mint kiderült, nem is hajlandó visszaállítani azt. Annak ellenére, hogy az Online Platform Vitarendező Tanács – ilyen is van – a jogszabályokban rögzített három hónap helyett kilenc hónap után ugyan, de felszólította a Metát, hogy igenis állítsa vissza. A közösségimédia-cég azonban két hét múltán közölte, esze ágában sincs.

Toroczkai azt mondta, korábban is jelezte a parlamentben a problémát – nem rendjén való, hogy a magyarországi választásokat egy szilícium-völgyi multimilliárdos döntheti el –, de azt a választ kapta, hogy ezt az európai uniós szabályozás kiigazítása megoldja. Ehhez képest nem oldotta meg, és akit kizárnak a Facebookról, az nem indul egyenlő eséllyel a választásokon, hiszen a legtöbb ember ezen a platformonértesül mindenről. Úgyhogy arra volt kíváncsi a Mi Hazánk-elnök, hogy „a kormány mit fog tenni a magyar demokrácia helyreállítása érdekében”.

Toroczkai László a szólásszabadságért harcol a parlamentben, 2025. október 6-án

Répássy Róbert miniszterhelyettes válaszából kiderült, hogy semmit. A kormány szívén viseli a választások tisztaságát és az egyenlő esélyeket, de nem gondolja, hogy a Mi Hazánk véleménye ne jutna el a választókhoz, mondta Répássy, hozzátéve, sok sikert kíván, hogy a mihazánkososok olyan tartalmakat fogalmazzanak meg, amelyek „nem ütköznek a közösségi média közösségi elveibe”.

A Toroczkai környékéről érkező – pontosan nem kivehető – bekiabálásokból úgy tűnt, a Mi Hazánk képviselőit nem nyugtatta meg a válasz.

Toroczkai és a Mi Hazánk oldalait egyébként nem először törölte a Facebook, a párt évek óta folyamatosan küzd a „szilícium-völgyi” elemekkel.