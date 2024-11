A nemzeti szélsőjobb 2024-es sikere: Toroczkai László újra felregisztrált a Facebookra

5 év után újra regisztrálni tudott Toroczkai László a Facebookra – jelentette be új oldalán. Ha viszont valaki beírja a nevét a keresőbe, kap egy figyelmeztetést, ami szerint a keresett kifejezést „időnként veszélyes személyek és szervezetek tevékenységeihez kapcsolják”, ami nem megengedett a Facebookon - szúrta ki a Telex.

A Tovább gombra kattintva újabb figyelmeztetés jelenik meg, amely szerint „Ez a keresés erőszakos, gyűlölködő vagy bűnözői tevékenységhez kapcsolódhat”.

Toroczkai Facebook-oldalát még a 2019-es Európai Parlamenti választás kampánya alatt törölték, de a Mi Hazánk elnökét 2016-ban már a gyűlölködő kommentelői miatt is félmillió forintra büntették.

Toroczkai most azt írta: „Visszaengedtek, de ha a nevemet valaki beírja a keresőbe, még mindig veszélyes személyként mutatnak. Valószínűleg az amerikai és az európai központ még nem egyeztetett, komoly fejvakarások, lobbiharcok, nyomásgyakorlások zajlanak most ott a háttérben. Egy újabb kis győzelmet azonban már elértünk.”

Emellett arról is írt, hogy „nem szokásom feladni a küzdelmeket. Üzenem ezt a moderátoroknak, akik most a fejüket vakargatva olvassák a posztjaimat a Meta felületén: A törvények nem csak a "kisemberekre" vonatkoznak, azokat nektek, és a főnökeiteknek, az olyan gigacégek, mint a Bertelsmann és a Meta tulajdonosainak is be kell tartani! Tőlem nem szabadultok meg egykönnyen.”

Korábban már a Mi Hazánk Facebook-oldala is elérhetetlenné vált, akkor a kormánybarát szélsőjobboldali párt akkor arról írt, hogy szerintük „a külföldi tulajdonú Facebook politikai cenzúrája nemcsak antidemokratikus és elfogadhatatlan, de törvényellenes is”.