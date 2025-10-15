Újból azonosítottak kamu magyar választási megfigyelőket a grúziai választáson

Az Európai Demokratikus Választások Platformja (angol rövidítése: EPDE) 29 álmegfigyelőt azonosított a 2025. október 4-i helyhatósági választásokon, akiknek feladata az volt valójában, hogy segítsék a grúz kormányt abban, hogy legitimnek tűnjön a választás. Ez már a második alkalom volt, hogy a grúz kormánypárt, a Grúz Álom politikailag elfogult megfigyelőket hívott meg, hogy elfedjék a hiteles megfigyelők által jelzett szabálytalanságokat. Ezzel Grúzia olyan országok példáját követi, mint Oroszország, Azerbajdzsán és Fehéroroszország, ahol már évek óta alkalmazzák ezt a gyakorlatot.

Fotó: SEBASTIEN CANAUD/NurPhoto via AFP

Az EPDE szerint az „álmegfigyelő” delegációk összetétele túlnyomórészt európai profilt tükrözött, a résztvevők többsége Magyarországról és Franciaországból érkezett. Volt egy maroknyi résztvevő Lengyelországból, Olaszországból, Máltáról, az Egyesült Királyságból és az Egyesült Államokból, valamint jelen voltak Fehéroroszország és Üzbegisztán képviselői is, éppen annyi, hogy a delegációk földrajzi sokszínűség látszatát keltsék. Magyarországról összesen hat álmegfigyelőt azonosítottak:

László András, fideszes európai parlamenti képviselő, ő a 2024-es grúz választáson is már részt vett az EPDE szerint álmegfigyelőként,

Hegedűs Barbara Szilvia, fideszes országgyűlési képviselő,

Révai-Bere Norbert, a magyar országgyűlés külpolitikai tanácsadója, korábbi indiai főkonzul,

Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője,

Juan Efraín Rocha, korábbi kormánytisztviselő a Miniszterelnöki Hivatal nemzetiségi osztályán,

valamint Németh László István, a Recski Szövetség nyugat-dunántúli szervezetének elnöke.

Az EPDE néhány, az álmegfigyelők által tett kijelentéseket is idézett, köztük Andrásét és Hegedűsét is.

„A tavalyi parlamenti választások során meggyőződtem arról, hogy a választási rendszer stabil és jól működik a vonatkozó szabályok mentén. Az idei választásra nem érkeztünk nagy csapattal, de érdekes beszélgetéseket folytattunk a szavazókörökben. (...) A technológiailag kiforrott elektronikus választási rendszert nagyon jól fogadták. Az a tény, hogy az eredményeket ilyen gyorsan kihirdették, ennek a technológiának köszönhető”, mondta László András.

Hegedűs Barbara Szilvia pedig így számolt be a tapasztalatairól:

„Független nemzetközi megfigyelők vagyunk Magyarországról. Egész nap azt tapasztaltuk, hogy a választási folyamat tükrözi a választók erőfeszítéseit a helyi demokrácia megerősítése érdekében. A választások nagyon átláthatóak és jól szervezettek. Modern technológiát alkalmaznak. Úgy tűnik, a polgárok felismerték a választásokon való aktív részvétel fontosságát. Fontosnak tartják a megfelelő és átlátható képviseletet a városokban és a régiókban”.

Az EPDE egyébként nem először azonosított magyar álmegfigyelőket a grúz választásokon, 2024-ben 22 ilyen személyt azonosítottak, köztük hármat Magyarországról:

akkor is jelen volt András László,

és Lajkó Fanni,

harmadikként a KDNP-s Nacsa Lőrinc volt jelen.

A Grúz Álom párt Orbán Viktor és a Fidesz szövetségesének is tekinthető. A háborútól való rettegtetésben utazó és egyébként oroszbarát kormánypárt, a Grúz Álom számára Orbán Viktor az egyik gyakran hivatkozott példakép, és hogy a Fidesz rendszeresen bevédi grúz szövetségesét az EU-s fórumokon. A tavalyi választási kampányt is mintha magyar kampányguruktól kopizták volna. Azt egyébként simán behúzta a Grúz Álom, bár az ellenzéki pártok széleskörű választási csalásról beszéltek.

Mindenesetre Orbán Viktor még a választások estéjén az exit pollok nyomán gratulált kaukázusi szövetségesének, az Ivanisvili által irányított Irakli Kobakhidze miniszterelnöknek. „Grúzia népe tudja, mi a legjobb az országának, és ma hallatták a hangjukat!” - írta Orbán nagyjából akkor, amikor Moszkvában Margarita Simonyan, az orosz állami tévé, az RT Kremlhez a közelnél is közelebb álló szerkesztője úgy kommentálta az eredményeket, hogy „a grúzok nyertek, helyes”. Orbán később ki is utazott Grúziába, amivel az unió soros elnökeként ismét szembefordult az európai közösséggel, az útját az Európai Parlament állásfoglalásban ítélte el.