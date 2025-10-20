Mesterséges földindulásra készül a kampányban a Fidesz

Gátlás nélkül használja a mesterséges intelligenciát a kampányban a kormányoldal: már a közmédián és Orbán Viktor Facebook-ján is megjelennek AI generált „szereplők”, és a hatalom nem köti a közönség orrára, hogy pontosan milyen technikát használ.

Őrjöngő Magyar Péter, felpofozott Hadházy Ákos, irdatlan mennyiségű tiktok–videó és végtelen közpénz a tartalmak terjesztésére.

Hogyan tudjuk megkülönböztetni a mesterségesen generált tartalmakat a valóságtól?

Videókkal, montázsokkal elemez a stúdióban Rényi Pál Dániel és Herczeg Márk. Helyzet: van!