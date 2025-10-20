Zelenszkij nem gondolja, hogy Orbán túl sok jót akarna az ukránoknak, de hajlandó Budapesten tárgyalni

„Ha meghívnak Budapestre, elmegyünk” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn utalva a Budapestre tervezett Vlagyimir Putyin-Donald Trump találkozóra. Az ukrán elnök hozzátette, csak akkor fogadná el a meghívást, ha nem személyesen kéne találkoznia Putyinnal, hanem Trump találkozna velük külön külön.

Zelenszkij és Orbán Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Zelenszkij kritizálta a helyszínválasztást, és magát Orbán Viktort is: „Nem hiszem, hogy az a miniszterelnök, aki mindenhol Ukrajnát blokkolja, bármi jót tehetne az ukránokért, vagy képes lenne kiegyensúlyozottan hozzájárulni [a békefolyamathoz].” Kijev többször is közölte, hogy hajlandók találkozni az olyan semleges országok területén, mint Törökország, a Vatikán vagy épp Svájc.

Több európai tisztségviselő is rémálomnak nevezte a budapesti Trump-Putyin találkozót, amely Rácz András Oroszország-szakértő szerint az orosz forgatókönyv alapján valósul meg.

Hogy Trump a találkozó idején mit fog gondolni a háborúról, amelynek lezárását hivatalba lépésének első napjára ígérte, egyelőre kétséges. A múlt hét végén ugyanis Trump Zelenszkijjel közös találkozóján azokat a putyini állításokat ismételte, amelyeket az orosz elnök egy nappal korábban mondott neki telefonon. Hétfő reggelre azonban már megint az ukrán álláspont felé közelített, mikor újságírók kérdezték. (via The Moscow Times)