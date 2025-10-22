Többször találkozott Orbánnal Hilarion metropolita és lobbizott, hogy kimentsen oroszokat a szankciók elől – állítja az orosz pap egykori titkára

Hilarion metropolita többször találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel, de rendszeresen, nagyjából havonta Semjén miniszterelnök-helyettessel is, vele gyakran egymás otthonában, mondta a ma száműzetésben működő orosz The Insider nevű oknyomozó portálnak Suzuki George, Hilraion egykori titkára, aki tavaly januárban – állítása szerint – szabályosan elmenekült az orosz pap elől Budapestről, mert az molesztálta őt. Szuzukit Magyarországon még mindig körözik, mert a metropolita azzal vádolta meg, hogy drága órákat és pénzt lopott el tőle. A fiatal most az Insidernek erről is beszélt, azt állítja, hogy visszaküldte Budapestre az értékeket.

Hilarion metropolita, azaz polgári nevén Grigorij Alfejev 2009 óta vezette az orosz ortodox egyház külkapcsolati osztályát, azaz egyfajta külügyminisztere volt a befolyásos szervezetnek. Az egyházfő, Putyin hű kiszolgálójának, Kirill pátriárkának a jobbkeze volt, őt tartották az idősődő főpap lehetséges utódjának. Ezért ért meglepetésként sokakat, hogy 2022 júniusában váratlanul Budapestre helyezték. Mindenféle találgatások kezdődtek arról, miért kellett távoznia Moszkvából. Először úgy tűnt, a háborúról gondol mást, mint az egyháza és országa vezetői, de aztán valószínűbbnek tűnt, hogy valójában az orosz ortodox egyház európai vagyonának bebiztosítására küldhették ide.

Tavaly nyáron aztán egykori segédje révén kiderült, hogy valóban ez lehetett a fő indok. Szuzuki George ugyanis már 2024 júliusában dokumentumokkal és fotókkal bizonyítva arról beszélt, hogy Hilarion fényűző életet él Magyarországon, megvett magának egy vácdukai kastélyt és rendszeresen jár Európa különböző tengerpartjaira, ahol oligarchák vendégeként dőzsöl. Ebben valószínűleg hasznára vált, hogy mindössze néhány hónap itt tartózkodás után magyar állampolgárságot is kapott.

Grigorij Alfejev, azaz Hilarion metropolita, aki 2022 szeptembere óta magyar állampolgár. Forrás: Novaja Gazeta

Eközben a japán-orosz Szuzuki elmondása szerint Hilarion többször is molesztálta. Először amikor a fiú beteg lett, egy lázroham során Hilarion alsónadrágig vetkőztette George-ot, és befeküdt az ágyába, állítólag azért, hogy felmelegítse a fiatalembert. Innentől fogva egyre több időt töltöttek együtt. A pap eleinte betegsége miatt jött „ellenőrizni” a fiatalembert, majd amikor visszatértek Magyarországra, esténként látogatni kezdte, és a vége az lett, hogy rendszeresen együtt aludtak. Suzuki ugyanakkor azt állítja, „közvetlen szexuális aktusra” nem került sor. Viszont jelentős pszichikai nyomásról számolt be. 2023 szeptemberére már többször elégedetlenségét fejezte ki ezek miatt Hilarionnak és elkezdte rögzíteni a beszélgetéseiket. A metropolita azonban azzal fenyegette, hogy bajba kerül, ha „elhagyja”.

A mostani cikkben még részletesebben vall Hilarionról Szuzuki, ezúttal leginkább a politikai kapcsolatairól ír. Azt állítja, a metropolita havonta találkozott az orosz nagykövettel, és segítője, Vjacseszlav Li hetente egyeztetett a követség munkatársaival – informális, éttermi vagy követségi találkozókon. Többször találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel is, de rendszeresen, nagyjából havonta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel is, gyakran egymás otthonában. „Egy alkalommal teát szolgáltam fel Semjén feleségének, aki annyira megszerette az általam készített japán édességet, hogy elkérte a receptet” – írja.

Ezek a találkozók négyszemközt zajlottak, de Hilarion néha elmesélte segédjének, miről tárgyaltak:

Hogy hogyan segíthetne Magyarország orosz üzletembereknek és oligarcháknak tartózkodási engedélyhez jutni beruházásokért cserébe,

Hogy hogyan lehetne szankciók alól mentesíteni egyes személyeket.

Semjén Zsolt és Hilarion metropolita, miután Semjén átvette a „Dicsőség és becsület” rend II. fokozatát 2022. szeptember 13-án Fotó: Magyar Ortodox Egyházmegye

Hilarion különösen agilis volt, amikor Kirill pátriárkáról volt szó, az ő védelmében nagyon aktívan járt közben, akit aztán Magyarország valóban többször megvédett attól, hogy felkerüljön az EU szankciós listájára. Szuzuki szerint Hilarion a magyar és orosz hatóságok közötti hídként működött, ami mindkét félnek, de főleg neki, anyagi előnyt hozott. Különleges kiváltságokat élvezett: diplomáciai rendszámú autója volt, bár hivatalosan nem tartozott az orosz követséghez, és kormánygépes terminált használt utazásaihoz.

Szuzuki arról is ír, hogy Hilarion rendszeresen találkozott orosz üzletemberekkel és oligarchákkal, formálisan „az egyház támogatását” kérte tőlük, valójában azonban az így szerzett pénz a metropolita fényűző életmódját finanszírozta. Többször járt Dubajban is.

„Egy alkalommal én is elkísértem: akkor készpénzt kapott — nem tudom, mennyit. A pénzt több segítője között osztotta szét, hogy poggyászban vigyék vissza Magyarországra. Nekem is adott egy bőröndöt tele pénzzel.”

A cikk zárásában Szuzuki arról ír, hogy bár Hilariont áthelyezték Csehországban, azután, hogy ő először beszélt a metropolita kétes ügyeiről, valójában most is Vácdukán tölti idejének jelentős részét.

Semjén Zsolt a kép közepén, a jobbján kettővel mellette pedig Hilarion

Erre utal ez a fenti fotó is, amelyet hónapokkal azután kaptunk Semjén Zsoltról és Hilarion metropolitáról, hogy az orosz papot elvileg már áthelyezték egy másik országba.