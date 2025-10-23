Menetelések napja: Békétől Nemzetig és tovább

Karácsony Gergely főpolgármester videóüzenettel köszönt be a nemzeti ünnepen. Többek közt arról beszélt:
„Nekem és hiszem, hogy sokaknak még október 23-a a köztársaság ünnepe. Az 1956-os forradalomban született köztársaságé, az 1989. október 23-án kikiáltott harmadik köztársaságé, és azé a negyedik köztársaságé, ami a szívünkben él. Annak a hitnek az ünnepe, hogy a hazánk egyszer szabad és egyenlő polgárok közös otthona, vagyis köztársaság lehet. 1956 Magyarországa méltó lett volna rá, mégsem lehetett szabad. 1989 Magyarországa pedig hiába lehetett szabad. Bő három évtized tévelygései után sajnos nem tudott eléggé méltó lenni ránk. Elbukott a reményteli kísérlet. Mi magunk buktattuk meg, mert nem hittük benne eléggé. És mert nem voltunk hozzá elég bátrak. És azért nem voltunk eléggé bátrak, mert nem érezhettük azt, amit az '56-os magyarok igen, hogy nyugodtan hátat fordíthatnak egymásnak. Ehelyett az ország egyik fele fordított hátat a másiknak, de nem a bizalom okán, hanem a meg nem értés miatt, az együttérzés és az együtt gondolkodás fájó hiánya miatt. Annál, hogy a békétlenség és a megosztottság mérgezi a lelkünket, mind nagyobb baj, hogyha megtanulunk ebben élni.”
A főpolgármester arra is kitért, hogy a köztársaság eszméjét Budapest és a szabad önkormányzatok őrzik.
„Nem azért, mert Budapest hátat akarna fordítani az országnak, épp ellenkezőleg. A nemzet fővárosának felelőssége, hogy őrizze a köztársaság eszméjét, hogy legyen honnan visszatérnie, ha majd az egész országban újjáépítjük a köztársaságot.”
A teljes beszéd itt megtekinthető: