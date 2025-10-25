Donald Trump szívesen találkozna Kim Dzsong Unnal, Észak-Korea diktátorával, közelgő ázsiai látogatása alatt – írja a BBC. „Remek kapcsolatunk volt” – mondta az Egyesült Államok elnöke.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Trump még 2019-ben írt történelmet első elnöksége idején, amikor ő lett az első hivatalban lévő amerikai elnök, aki átlépte Észak-Korea határát, hogy kezet fogjon Kimmel a demilitarizált övezetben. Az Egyesült Államok elnöke most Malajziába és Japánba utazik, ahol több világvezetővel találkozik, köztük Hszi Csin-ping kínai elnökkel is. Az út részben azokat a kereskedelmi tárgyalásokat szolgálja, amiket a kormányzata által az év elején bevezetett vámok váltottak ki.

Bár Trump elnöksége elején még „kis rakétaembernek” csúfolta Kimet, később három alkalommal is személyesen találkozott vele, a megbeszélések azonban nem vezettek konkrét nukleáris leszerelési megállapodáshoz. Észak-Korea pedig azóta is több interkontinentális rakétát tesztelt – állítják a szomszédos országok.

Amikor arról kérdezték csütörtök este, hogy elismerné-e Észak-Koreát nukleáris államként, Trump azt mondta,

„azt hiszem, bizonyos értelemben azok… Rengeteg nukleáris fegyverük van, ezt el kell ismerni.”

Kim Dzsong Un korábban is jelezte már, hogy nyitott egy újabb találkozóra Trumppal, feltéve, ha az Egyesült Államok felhagy azzal a „képtelen” követeléssel, hogy Észak-Korea teljesen lemondjon atomfegyvereiről.

„Még mindig jó emlékeim vannak Trump elnökről” – mondta Kim a múlt hónapban, az állami média beszámolója szerint.

Dél-Korea újraegyesítési minisztere, Cshung Dong-jung az AFP-nek nyilatkozva azt mondta, jelentős esély van rá, hogy Trump és Kim találkoznak, amikor az amerikai elnök Dél-Koreába érkezik az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) fórumra. Egy magas rangú amerikai tisztviselő ugyanakkor az Anadolu hírügynökségnek arról beszélt, hogy a találkozó nem szerepel Trump hivatalos programjában.

Ázsiai útján Trump első megállója Malajzia lesz, ahol részt vesz az ASEAN-csúcstalálkozón. Szerdán érkezik Dél-Korea második legnagyobb városába, Puszanba, az APEC-csúcs előtt. Ott találkozik Li Dzse Mjung dél-koreai elnökkel, aki augusztusi washingtoni látogatásán a Koreai-félsziget békéjéről és egy esetleges Trump–Kim-találkozóról is tárgyalt.