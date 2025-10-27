Borízű hang #243: Az élőben kialakuló duguláselhárító-identitás [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogyan tudod meghallgatni a teljes adást.

Aki nem a hosszú, előfizetős Borízű hangot hallgatja, az a háborút támogatja, ha tud róla, ha nem.

(Tekknikai okok miatt – Brüsszel el akarja venni a rezsicsökkentést és a mozgóképet – ezúttal videótlanok vagyunk. Ne is keressék értelmet sugárzó, feltűnően esztétikus arcéleinket!)