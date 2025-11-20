Putyin szerint Ukrajnának nincs politikai vezetése

Az orosz vezető csütörtökön az Ukrajna elleni háborút irányító tisztekkel találkozott, akiknek többek között arról beszélt, hogy szerinte Ukrajnának tavaly március óta nincs valódi politikai vezetése. „Őszintén szólva, hogy mit nevezünk Ukrajna politikai vezetésének, azt már mindannyian értjük. Ez többé már nem is politikai vezetés. Tavaly március óta egy személyekből álló csoport – egy bűnözői csoportosulás, egy szervezett bűnözői közösség – bitorolja a hatalmat, és a Oroszországgal folytatott háború folytatásának ürügyén tartja magánál Ukrajnában, kizárólag személyes meggazdagodás céljából. Ez mostanra az ukrajnai korrupcióellenes vizsgálatok eredményei alapján közismert ténnyé vált. Úgy gondolom, mindenki számára világos, hogy ezek az emberek, akik aranybilinccsel a WC-n ülnek, aligha törődnek saját országuk sorsával, az egyszerű ukrán emberek sorsával, a tisztikarral, pláne a közkatonákkal. Egyáltalán nem ez foglalkoztatja őket” – mondta Putyin.

Beszélt arról is, hogy a háború célkitűzéseit feltétel nélkül teljesíteniük kell. Ezeket az orosz vezető 2022-ben, Ukrajna lerohanásánál úgy határozta meg, hogy meg kell védeni az orosznyelvű lakosságot, valamint demilitarizálni és denacifikálni kell az országot. Putyin azt is megjegyezte, hogy a NATO katonai terjeszkedése Ukrajnában elfogadhatatlan Oroszország számára.

Az orosz vezetés nem most találta ki, hogy nem ismeri el Zelenszkij elnök hatalmát. Szergej Lavrov már a nyáron beszélt arról, hogy nem tartja alkalmasnak az ukrán elnököt arra, hogy békeszerződést írjon alá. Ezt arra alapozta, hogy Volodimir Zelenszkijt 2019-ben választották Ukrajna elnökévé, de a háború miatt a 2024-es elnökválasztást nem tartották meg. Az ukrán alkotmány is tiltja, hogy hadiállapot alatt tartsanak választásokat, azt elhalasztották. Az ukrán parlament februárban fogadta el azt a határozati javaslatot, ami kimondja, hogy a törvényhozás elnökválasztást hirdet ki, amint biztosítva lesz az átfogó, tisztességes és fenntartható béke Ukrajna területén. Ez a határozat kimondta, hogy Ukrajna elnökének, Zelenszkijnek gyakorolnia kell hatáskörét Ukrajna újonnan megválasztott elnökének hivatalba lépéséig az ukrán alkotmány 108. cikkelyének első részével összhangban. (Interfax/TASS)