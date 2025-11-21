Felfoghatatlan mértékű profitot termelt Mészáros Lőrinc cége a Lázárnak fontos vasútfelújításon is

POLITIKA
  • Két éve jelentős fennakadások voltak az ország legfontosabb vasútvonalán.
  • Lázár János demonstrálni akarta, hogy ura a helyzetnek: azonnali felújítást rendelt el.
  • A munkákra szánt pénz közel fele információink szerint Mészáros Lőrincéket gazdagította végül.
  • Az ilyen esetek mutatják meg, mi a tétje annak, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium tíz százalékban maximalizálná a cégek profitjait a közbeszerzéseken.
  • Mészárosék nélkül vasutat építeni azonban nehezen lehet..

2023 szeptemberében egy elöregedett vasútvonalról beszélt az ország. Hogy a témát címlapon tárgyalták az újságok, ahhoz nagyban hozzájárult, hogy a területért felelős miniszter, Lázár János ilyeneket üzent a nyilvánosságban a felügyelete alatt álló MÁV vezetésének:

„Arra szeretném kérni a sajtón keresztül a MÁV vezetését, hogy ne okoskodjanak, hanem csinálják azt, amire utasítottam őket, garantálják az emberek biztonságát, azonnal kezdjék meg a helyreállítást.”

Az úgynevezett egyes fővonalról, a Budapest–Hegyeshalom vasútvonalról van szó, arról, amelyen az ország talán legfontosabb járatai, a Budapest–Bécs Railjetek is közlekednek.

POLITIKA Budapest-Hegyeshalom vasútvonal MÁV FKG V-Híd Network Kft pályázatok közbeszerzés V-Híd Zrt. alkalmassági feltétel mészáros lőrinc Lázár János MÁV
