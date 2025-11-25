Oroszország elutasíthatja a módosított béketervet

Oroszország jelezte, hogy elutasíthatja a módosított amerikai béketervet az ukrajnai háború lezárására, ha az nem elégíti ki Moszkva régóta hangoztatott követeléseit, írja a Financial Times.

Szergej Lavrov külügyminiszter kedden azt mondta, hogy amennyiben a terv „eltörölné… azokat a kulcsfontosságú egyetértéseket”, amelyekre Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnökkel jutottak az augusztusi, alaszkai csúcstalálkozón, akkor „a helyzet alapvetően más lesz”.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Fotó: Jevgenyija Novozsenyija/AFP

Amerikai és ukrán tisztviselők vasárnap Genfben találkoztak, hogy megvitassák az amerikai és orosz tisztviselők által kidolgozott tervet, amely Kijevben és európai szövetségesei körében is aggodalmat keltett. A terv ugyanis olyan, mintha azt egyenesen Moszkva diktálta volna, Ukrajnának egyebek mellett olyan területeket is át kellett volna adnia, ahol sosem jártak orosz csapatok. A vasárnapi találkozón Oroszország képviselői nem vettek a részt, a Kreml viszont „egyáltalán nem konstruktívnak” minősítette a módosításokat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor elégedett volt a módosításokkal. „Most már megvalósíthatóvá válnak a háború befejezéséhez szükséges lépések” – mondta Zelenszkij a Telegramon.

A Financial Times szerint a legújabb tervezet kevésbé kedvez Moszkvának, mivel a legérzékenyebb kérdések eldöntését Trumpra és Zelenszkijre bízza. „Anchorage után, amikor azt gondoltuk, hogy ezek a megértések már rögzítésre kerültek, hosszú szünet következett. És most ezt a szünetet egy ilyen dokumentum benyújtása törte meg… Ott egy egész sor kérdés természetesen tisztázást igényel” — mondta Lavrov.

Alaszkában Trump azt mondta, hogy az Egyesült Államok kész elismerni Oroszország 2014-es krími annexióját, és kész nyomást gyakorolni Ukrajnára, hogy vonja vissza csapatait néhány keleti, donbászi frontszakaszról, ha Oroszország leállítja a harcokat.

Putyin ragaszkodott hozzá, hogy nem lehetséges megállapodás, ha az nem foglalkozik a konfliktus általa „gyökerének” nevezett tényezőivel, ami Putyinnak a Kijevben végbemenő rendszerváltást, a NATO-bővítés leállítását és a Nyugat Ukrajnának szállított fegyvereinek megszüntetését jelenti.

Lavrov kedden kilátásba helyezte, hogy ha a béketerv az alaszkai találkozó szellemiségét nélkülözi, akkor természetesen teljesen más lesz a felállás. Ugyanakkor hozzátette, hogy hivatalosan még semmilyen dokumentumot nem kaptak a béketerv módosításairól.