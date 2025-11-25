Oroszország elutasíthatja a módosított béketervet

Oroszország jelezte, hogy elutasíthatja a módosított amerikai béketervet az ukrajnai háború lezárására, ha az nem elégíti ki Moszkva régóta hangoztatott követeléseit, írja a Financial Times.
Szergej Lavrov külügyminiszter kedden azt mondta, hogy amennyiben a terv „eltörölné… azokat a kulcsfontosságú egyetértéseket”, amelyekre Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump amerikai elnökkel jutottak az augusztusi, alaszkai csúcstalálkozón, akkor „a helyzet alapvetően más lesz”.
Amerikai és ukrán tisztviselők vasárnap Genfben találkoztak, hogy megvitassák az amerikai és orosz tisztviselők által kidolgozott tervet, amely Kijevben és európai szövetségesei körében is aggodalmat keltett. A terv ugyanis olyan, mintha azt egyenesen Moszkva diktálta volna, Ukrajnának egyebek mellett olyan területeket is át kellett volna adnia, ahol sosem jártak orosz csapatok. A vasárnapi találkozón Oroszország képviselői nem vettek a részt, a Kreml viszont „egyáltalán nem konstruktívnak” minősítette a módosításokat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor elégedett volt a módosításokkal. „Most már megvalósíthatóvá válnak a háború befejezéséhez szükséges lépések” – mondta Zelenszkij a Telegramon.
A Financial Times szerint a legújabb tervezet kevésbé kedvez Moszkvának, mivel a legérzékenyebb kérdések eldöntését Trumpra és Zelenszkijre bízza. „Anchorage után, amikor azt gondoltuk, hogy ezek a megértések már rögzítésre kerültek, hosszú szünet következett. És most ezt a szünetet egy ilyen dokumentum benyújtása törte meg… Ott egy egész sor kérdés természetesen tisztázást igényel” — mondta Lavrov.
Alaszkában Trump azt mondta, hogy az Egyesült Államok kész elismerni Oroszország 2014-es krími annexióját, és kész nyomást gyakorolni Ukrajnára, hogy vonja vissza csapatait néhány keleti, donbászi frontszakaszról, ha Oroszország leállítja a harcokat.
Putyin ragaszkodott hozzá, hogy nem lehetséges megállapodás, ha az nem foglalkozik a konfliktus általa „gyökerének” nevezett tényezőivel, ami Putyinnak a Kijevben végbemenő rendszerváltást, a NATO-bővítés leállítását és a Nyugat Ukrajnának szállított fegyvereinek megszüntetését jelenti.
Lavrov kedden kilátásba helyezte, hogy ha a béketerv az alaszkai találkozó szellemiségét nélkülözi, akkor természetesen teljesen más lesz a felállás. Ugyanakkor hozzátette, hogy hivatalosan még semmilyen dokumentumot nem kaptak a béketerv módosításairól.
Az amerikai és ukrán tárgyalódelegáció rendkívül eredményesnek tartja a vasárnapi megbeszéléseket. Maradtak még nyitott kérdések, és úgy tűnik, ezeket nem kell csütörtökig leütni.
A 28 pontos dokumentum kiszivárgott részletei arra utalnak, hogy az oroszok nem vettek vissza az Ukrajna kapitulációját célzó követeléseikből. De Zelenszkij elnök most nincs erős pozícióban: az ukránok a fronton is rosszul állnak, és az egyre magasabbra gyűrűző korrupciós botrány is csökkenti a mozgásterét.
Az ukrán elnök szerint számos helyes elemet építettek be a tervbe, amely így már nem 28, hanem csak 19 pontos.