Lázár azt mondta, nincs szükség késéseket mutató térképre, de öt hónappal a Vonatinfó leállítása után mégis előállt a MÁV egy ilyennel

Szűk fél évvel a Vonatinfó leállítása után előállt a MÁV egy új oldallal, amin ismét valós időben, térképes formátumban lehet követni az országban közlekedő vonatok mozgását. A MÁVPlusz szolgáltatás a vállalat tavasszal bemutatott új applikációjában és a mavplusz.hu weboldalon is elérhető.

Az új térkép abban különbözik a Vonatinfótól, hogy a színek nem a késést, hanem a vonat típusát jelentik. Az InterCityk sötétkék, az InterRégiók és sebesvonatok zöld, a személyvonatok világoskék, a zónázók sárga szegélyű kék körben jelennek meg. A HÉV-ek színes szegélyű, zöld körben, a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő TramTrainek sárga szegélyű sárga körben látszódnak.

A Vonatinfóban a színek a késés mértékét jelezték. A vonatokat 5 percnél kevesebb késés esetén zöld, 6-14 perc közötti késés esetén sárga, 15-59 perc közötti késés esetén narancssárga, 60 percnél több késés esetén piros szín jelölte.

A MÁVPlusz térképén az adott vonatra kattintva lehet ellenőrizni a késés mértékét. A rendszer annyiban segít, hogy a 20 percnél többet késő vonatokhoz piros pöttyöt helyez el. Ebből lehet tudni, hogy az adott járat utasai számíthatnak a 20 perc feletti késés után járó, 50 százalékos jegyár-visszatérítésre.

A térkép visszahozása azért meglepő, mert Lázár János építési és közlekedési miniszter júniusban még arról beszélt, nincs szükség a térképre, mert akinek késik a vonata, az úgyis tud róla.

A Vonatinfó-gate júniusban uralta napokig a közbeszédet. Miután leállították a MÁV hivatalos térképét, másnap megjelent a pótlására kifejlesztett Holavonat.hu, amibe Lázár páros lábbal szállt bele. Azt írta, az utastájékoztatásra „a politikai haszonért a magyar vasutat (és vasutasokat!) fikázó, fanatikus Tisza-aktivisták és a fanatikus hobbivasutasok vonatfigyelő oldala” a legveszélyesebb. Lázár támadása után nem sokkal leállították a Holavonat.hu-t, ám később több új alternatíva is megjelent.