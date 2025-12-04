444 kalendárium #4: Elrabolt gyerekekről és a háború pokláról tudósítottunk Ukrajnából

  • December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.
  • Köszönjük előfizetőinknek, hogy lehetővé teszik ennek a munkának az elvégzését.
  • Ha fontosnak tartod, hogy folytassuk ezt a munkát, akkor kérjük, hogy legyél a 444 előfizetője!

Ezekben az években történelmi léptékben is jelentős háború zajlik Magyarország szomszédjában. Erről a háborúról a magyar közönségnek pedig nem a közmédia, hanem a megmaradt független sajtó szállítja azokat a beszámolókat, amikből a valóságot is megismerhetik.

Mi idén több alkalommal is riportoztunk Ukrajnában, két anyagunk Hégető Honorka-díjat nyert.

Takács Lili és Kristóf Balázs 2025 elején az orosz állam által szervezett gyerekrablásokról forgatott Kijevben és Herszonban: beszéltek olyanokkal, akik megjárták az orosz táborokat, és egy olyan intézmény vezetőjének a történetét is bemutatták, aki maga akadályozta meg, hogy elrabolják a gyerekeket.

Forrás

Takács Lili és Bankó Gábor 2025 nyarán Harkivból közöltek riportot, ahol megmutatták, hogyan telik egy éjszaka egy úgynevezett stabliziációs ponton, ahova közvetlenül a frontról szállítják a sebesülteket. Az itt készült beszámoló és képek olyan közelről mutatták meg a háború poklát, ahogy azt a magyar olvasók ritkán láthatják.

Fotó: Bankó Gábor/444
Fotó: Bankó Gábor/444

Ugyanezen a riportúton készítettek el azt az anyagot, ami az ukrán hadseregbe belépő nőkről szól, és megmutatták azt is, hogyan zajlik az aknamentesítés a világ legjobban elaknásított országában.

Amikor augusztusban orosz rakétatámadás Munkácsot, Kaufmann Balázs és Kristóf Balázs már aznap megérkeztek Munkácsra, és videóriportban mutatták be a helyzetet:

Forrás

Kétszer jelentkeztünk idén Kijevből is riporttal. Februárban Kolozsi Ádám azt mutatta be, hogyan teltek a Donald Trump beiktatása utáni, felfokozott hangulatú napok, amikor először vált világossá, az Egyesült Államok máshogy áll majd az ügyükhöz, és a világrend is változóban van.

November végén pedig Takács Lili arról írt cikket, hogy katonai tiszteletadás mellett temették el Aser Benjámint, az Ukrajnában elesett magyar katonát.

Ha fontosnak tartod, hogy a jövőben is tudjunk ilyen sztorikon dolgozni, akkor kérjük, hogy fizess elő a 444-re!

