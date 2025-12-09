Ukrajna módosít a béketerven, Zelenszkij továbbra is elutasítja a területek feladását

Ukrajna egy módosított béketervet készül benyújtani a Fehér Háznak, mert nem akar területeket átadni Oroszországnak – írja a BBC.

„Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy adjunk fel területeket, de mi nem akarunk átengedni semmit. Nincs jogunk erre – sem az ukrán törvények, az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog alapján. És erkölcsi jogunk sincs”

– mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hozzátéve, hogy akár már kedden új javaslatot küldhetnek az amerikai félnek. Zelenszkij hétfőn Londonban találkozott legfontosabb európai szövetségeseivel, Emmanuel Macron francia elnökkel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral.

Az elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok által javasolt eredeti, 28 pontos tervet – amit Kijev és több európai vezető túlzottan Oroszország-közelinek tartott – 20 pontra rövidítették. Azt mondta, egyetlen Ukrajnának kedvező pont sem került ki a tervezetből, ugyanakkor a területi kérdésekben sem született kompromisszum. Elmondta, hogy a Donbász feletti ellenőrzés és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa tartozik a legérzékenyebb témák közé. Zelenszkij régóta hangoztatja azt is, hogy Ukrajna határainak bármiféle megváltoztatását csak népszavazás hagyhatja jóvá.

A múlt heti háromnapos floridai megbeszélésen nem Zelenszkij, hanem az ukrán főtárgyaló, Rustem Umerov próbálta elérni, hogy módosítsák az amerikai béketerv legújabb változatát, és ugyan egyes nyilatkozatok szerint történt előrelépés, de a legfontosabb kérdésekre – mint a biztonsági garanciák és a területi kérdések – továbbra sincs válasz. Továbbra is fennáll, hogy az amerikai javaslat Oroszország javára billen.

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Donald Trump amerikai elnök vasárnap ismét bírálta Zelenszkijt, mondván, hogy nem olvasta el a tervezetet, ami pár órával korábban született. Emiatt „kissé csalódott.” Trump úgy gondolja, Putyin elfogadja a tervezetet - bár inkább egész Ukrajnát szeretné -, de nem biztos benne, hogy Zelenszkij is elfogadja. „Az emberei imádják, de ő még nem áll készen rá.” Moszkva eközben azt állítja, hogy a Fehér Házzal folytatott tárgyalások „építő jellegűek”, jóllehet kevés jel utal arra, hogy bármit is változtatott volna azokon a célokon, amiket 2022 februárjában, a teljes körű invázió indításakor megfogalmaztak.

Közben orosz tróntámadás miatt az északnyugat-ukrajnai Szumi városa áram nélkül maradt az éjszakára, a régió kormányzója szerint több mint egy tucat drón csapott le az energetikai infrastruktúrára. Halálesetről nem érkezett jelentés.