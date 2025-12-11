Megint megszórta közpénzzel a kormány a fideszes álcivileket

Most már biztos, hogy a jövő évi választási kampányban is sokan számíthatnak arra, hogy érkezik a postaládájukba a helyi fideszes jelölt mellett szemérmetlenül kampányoló újság. Amit nem a Fidesz ad ki, hanem valamelyik kipróbált, megbízhatóan kormánypárti álcivil szervezet.

Mint például ezt a helyi lapot, ami két fideszes képviselőjelölt, Németh Balázs és Zsigmond Barna Pál kampánylapja.

Fotó: Bagi Barna/Facebook

Hogy azt honnan tudni, hogy lyesmikkel tömik tele a postaládákat? Onnan, hogy előrehozták a Városi Civil Alap 2026-os pályázatát: már idén kiírták és most ki is hirdették az eredményét. Összesen 4,8 milliárd forintot osztanak így ki, és akárcsak eddig, az adóforintokból származó támogatások zöme alig áttételesen vagy direktben kormánypárti szervezeteknél landol.

Akárcsak legutóbb, most is nyert a Városi Civil Alap pályázatán a fenti újságot kiadó Logosz Alapítvány. A teljes nevén Logosz Alapítvány az Erkölcsi Értékekért háromfős kuratóriumának tagja Szalay Kornél Géza, a XV. kerület fideszes önkormányzati képviselője. A Logosz most 9,5 millió forintot kapott a VCA-pályázaton. (Így néz ki az eddigi sor: 2021-ben 4 milliót, 2024-ben 10 milliót, 2025-ben előbb 10,9 milliót, most még 9,5 milliót kaptak a kormányzati pályázaton „civilként”.)

2021 óta ez az ötödik alkalom, hogy kinyílt a kormányzati pénzcsap, amit hivatalos nevén Városi Civil Alapnak neveznek, és mindig ugyanaz a minta. Miután adott a 4,8 milliárdos keret, abból a valódi civil szervezetek kárára Fidesz-közeli szervezetek kapnak pénzt. (Előtte azért volt máshogy, mert a Norvég Alapnál pályázhattak támogatásra a civil szervezetek. A kormánynak abba olyan kevés beleszólása volt, hogy inkább ellehetetlenítette a Norvégia, Izland és Liechtenstein által finanszírozott – a közös EU-s piac megnyitása miatti – forrást. Inkább a magyar költségvetésből állják a pályázati támogatásokat, amiket viszont oda irányítanak, ahová akarnak.)

A politikai hátterű osztogatás miatt volt nagy botrány tavasszal abból, hogy a törökországi földrengés utáni mentésekben nagy tiszteletet kivívó Pest Vármegyei Kutató-mentő Szolgálat pályázatát elutasították forráshiány miatt, de sikertelenül pályáztak a szentendrei önkéntes tűzoltók is, és így járt a Vöröskő Önkéntes Tűzoltó Egylet is Leányfalun. Ugyanakkor ebben a választókerületben jutott támogatás a Miniszterelnökségtől két olyan szentendrei álcivil szervezetnek is, amelyek nyíltan a Fidesz politikai céljait szolgálják. A dolog annyira kínos volt, hogy Vitályos Eszter helyi fideszes képviselőnek kellett utólag kijárnia, hogy a kutató-mentő szolgálat legalább kapjon valamennyi támogatást.

A Városi Civil Alap keretéből kapott most is 11 millió forintot a Wekerlei Polgári Egyesület. Rendszeresen nyernek, nem keveset, 2021 óta összesen már 46 milliót. Ők is adnak ki újságot, a Wekerlei Naplót. Ennek a nyári számában arról jelent meg írás, hogy a Nyugat azért nem bírja elviselni „az orosz nemzetegyesítő háború” sikerét, mert az be fogja bizonyítani, hogy Trianon, a 100 éve általuk összetákolt, a nemzeti határokat semmibe vevő »békerendszer« gonosz volt és tarthatatlan”, az EU-ból ki kéne lépni, és kár, hogy nincs atombombánk.

Fotó: Olvasónk

Vannak szervezetek, amelyek mind az öt eddigi pályázaton nagyon sikeresek voltak. Ilyen a Jász Nemzet Egyesület, amelynek vezetője Mészárosné Vas Márta. Ő Jánoshidán indult fideszes színekben a polgármesteri székért 2019-ben és tavaly is. Mindkétszer veszített. A választás után nem sokkal a Jászapáti Általános Iskola indoklás nélkül elbocsátott igazgatójának az utóda lett.

Biztos befutó a VCA-s pályázaton a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány is, ami az alapító Fidesz-alelnök, Németh Szilárd felségterülete. A birkózóakadémián kapott helyett a helyi gimnáziumból a felháborodás miatt eltávolított Orbán-idézet a magyarok hét törvényéről.

8,5 milliót kapott a Polgári Újpestért Alapítvány. Itt sincs rejtegetve a fideszes háttér: a kuratórium tagja Wintermantel Zsolt, a kerület korábbi fideszes polgármestere, aki elbukott az előző két önkormányzati és a 2022-es parlamenti választáson is. Ugyanitt kurátor a Fidesz újpesti szervezetének elnöke, Bartók Béla, illetve Nagy István, aki az előző ciklusban a Fidesz frakcióját vezette a képviselő-testületben.

8,8 milliót kapott a Fiatalok Újpestért Egyesület. Róluk azt írtuk májusban, hogy látszólag a környezetvédelemre odafigyelő szervezet, amelynek célja az újpesti identitástudat és a kerületben élő fiatalok közötti kapcsolat erősítése. Valójában a helyi Fidelitas tagjai alapították, akik politikailag eléggé aktívak, a 2024-es önkormányzati választáson Ozsváth Kálmán, Somogyvári Gábor és Renge Zsolt is indult, akárcsak az egyesület hivatalos kapcsolattartója, Drabant Fruzsina. Annyira beágyazottak a politikába, hogy a Varju Lászlóra kiszabott jogerős ítélet miatt kiírt időközi választáson a Fidesz Renge Zsoltot jelölte. A szervezet most 7 millió forintot kapott a VCA-ból.

Civilként nyert a Dódity Gabriella fideszes önkormányzati képviselő vezette Kispesti Társaskör. Nem először, hanem most is, mint mindig. A maximális 11 milliós támogatást kapták.

7 millió forintot nyert a Zöld Dunakanyar Alapítvány, amelynek vezetője Szabó Csaba, a váci Fidelitas elnöke, fideszes önkormányzati képviselő.

Szintén 7 millió forintot nyert a Dunakanyari Védegylet Alapítvány. Kiváló kapcsolatokkal rendelkező szervezet, a kurátora Bajor Gergő, a KDNP parlamenti frakciójának titkára. Bajort a térség parlamenti képviselőjének, Rétvári Bencének a jobbkezeként emlegetik, és felbukkant a neve egy szerteágazó számlagyáros történetben is.

Idén már nyert, de most újra pénzhez jut Az Összefogás Kerepesért Egyesület is. Ők a tavalyi önkormányzati választáson a kormánypártokkal közösen indították Farkas Domonkos polgármesterjelöltet, aki 2013 óta tagja az egyesületnek, de 2017 óta vezeti a Fidesz helyi szervezetét is, és akkor már 8 éve dolgozott Vécsey László, a térség fideszes országgyűlési képviselője mellett.

Ezen a tablón három olyan fideszes zalaegerszegi képviselő van bekeretezve, akikhez köthető civil szervezetek már nyertek idén.

Pirossal a nyertesek Fotó: Olvasónk

A Böjte Sándor vezette Pro Zalaegerszeg Kulturális Egyesület, a Németh Gábor által képviselt Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete és a Bali Zoltánhoz köthető Zalaegerszeg Barátai Egyesület 2026-ban is megkapja a támogatást. Akárcsak az év elején, most is a győztesek között van a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete a maximális, 11 milliós támogatással. A Válasz Online korábbi cikke szerint a Fidelitas régi partnerszervezetéről van szó, az egyesület elnöke Juhász Előd János, aki diákpolgármester volt a városban, illetve a 2024-es kampányban egyike azoknak, akik Balaicz újraválasztását támogatták és ajánlották. Ezt az információt a polgármester osztotta meg a Facebook-oldalán.

A Tállai András államtitkár, fideszes országgyűlési képviselő környezetéhez vagy holdudvarához sorolt két szervezet, a Dél-Borsod Ifjúságáért Sport, Kulturális és Szabadidő Alapítvány és a Della Lavanda Kreatív Fiatalokért Alapítvány is nyert – írtuk májusban. Ugyanezt tudjuk leírni most is. A Della kuratóriumát Bögre Lajos Ádám vezeti, aki Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fideszes képviselő is.

Van számos olyan szervezet is, amelyik eddig biztos nyertes volt, de most lemaradt. Elképzelhető, hogy ez már azzal függ össze, hogy a Fidesz lecseréli képviselőinek 40 százalékát, és új szervezetek jelennek meg rendezvényszervezőként vagy lapkiadóként.

Ha olvasóink találnak még érdekes nyerteseket, küldjék el a megirom@444.hu-ra.

A jövő évi, de már idén kihirdetett nyertesek listáját itt lehet böngészni, a 2025-öst itt, a 2024-es ez, a 2022-es győzteseké itt van, ez az első 2021-ből.

Arról, hogy a Fidesz szerint hogy kell helyesen pénzt osztani a hozzájuk kedves civileknek, ebben a podcastben beszélgettünk.