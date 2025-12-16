Készre jelentette a Strabag az M30-ast, Lázárék mennek inspektálni

Készre jelentette a Strabag az M30-as gyorsfogalmi út 39. kilométerének térségében kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását – írja az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), amelynek szakemberei a kivitelező Strabag, valamint az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) képviselőivel közösen kedden helyszínbejárással egybekötött garanciális ellenőrzést tartanak az érintett útszakaszon.

Ez az a szakasz, amelynek hirtelen komoly politikai hírneve lett, amikor Lázár János ÉKM-vezér kijelentette: „A Strabag átbaszott minket”.

Az M30 Miskolc-Kassa szakaszának átadója 2021-ben Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Az M30-as autópálya általuk 40 milliárd forintért épített szakaszát csak 2021-ben adták át, de már 2024 februárjában le kellett zárni, mert Szikszónál az egész töltés megcsúszott, és az aszfalt szétrepedt egy 150 méteres szakaszon. Lázár szerint a felelősség nem is kérdéses: „A Strabag elrontotta a kivitelezést, nyilvánvaló hiba volt a megbízása”. Februárban azt állította, hogy október 30. a határidő, eddig kell a Strabagnak helyreállítani az autópályát. Miután erre nem került sor, Lázár már az Orbán-kormány „átbaszásáról” beszélt, majd előállt azzal, hogy titokban a Strabag pénzeli Magyar Pétert, és el kell őket távolítani Magyarországról.

Ma a tét az, hogy elfogadható-e az elvégzett munka, tartósan forgalom alá helyezhető-e a kérdéses útszakasz,

mert, ahogy azt Lázár államtitkára, Nagy Bálint hangsúlyozta: „Az út akkor tekinthető kijavítottnak, ha ez a hiba nem fordul elő még egyszer. Ha a Strabag mostani beavatkozása nem oldja meg a problémát, akkor vissza kell jönniük.”

A keddi ellenőrzésről pontos jegyzőkönyv készül: a hibák javítását csak akkor lehet elfogadni, ha minden körülményt rendben találnak a szakemberek, és a szükséges dokumentáció is valós és helytálló. Ebben az esetben a bejárás lezárásaként az MKIF visszaveszi a Strabagtól a munkaterületet, majd megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása. A bontás a pályára kihelyezett ideiglenes eszközök, táblák, terelőfalak beszedésén túl magában foglalja a terelőutakra kihelyezett táblák bevonását is. A művelet legfeljebb másfél-két napot vesz igénybe. Ezt követően indulhat újra – immár korlátozások nélkül – a forgalom a pályán.

De „nem elég kijavítani a sérült szakaszt, a helyreállított állapotot meg is kell őriznie a Strabagnak, a kivitelezői felelősség ugyanis – a garanciális javítás elfogadására vonatkozó kedvező döntés esetén – sem ér véget a holnapi nappal” – hangsúlyozta Nagy Bálint államtitkár, aki folyamatos utóellenőrzéseket helyezett kilátásba, akármi lesz.