Fokozzák a tahóterrort: már a tatabányai-readingi suttyó, Tiv Tivy is a fideszes propagandát tolja

Rég hódította meg ilyen oltári tahóság az internetet címmel mutattuk be közel egy évtizede az akkor legismertebb angliai magyar videóst, Tiv Tivyt.
Deák Tivadar, aki Tatabányából vándorolt ki Readingbe, leginkább a levegőt püfölte, esetleg az időjárást vagy a muszlimokat szapulta, de a vásári komédiára emlékeztető videóiban elhangzó szövegekkel akkora hatást ért el, hogy Kasza Tibitől Hamvai P. G.-n át a Wellhelloig mindenki azt mondogatta, hogy: „Mi van, negatív?”, „szökik a málna”, „ostor ez a láb”, „alvilág ez a kéz” stb.
Kihasználva a hirtelen jött ismertséget, be is költözött a Való Világba a valóságshow nyolcadik szériájában, amiben Osváth Zsolt is szerepelt. Tiv Tivy bent meg is csalta az őt kint váró barátnőjét.
A jelenlegi Magyar Nemzet akkori megfelelője, a Magyar Idők akkoriban röviden fel is kapta Tiv Tivyt: A Való Világ szereplő komoly véleménye Sorosról és a migránsokról című cikkükben többek között idézték tőle azt a mondatot, hogy azért utálja a muzulmánokat, mert azok az emberek nemcsak nem tudnak, de nem is akarnak beilleszkedni Európába.
Ezek után volt érdekes megnézni a Való Világ egyik napjáról készített rövid klipet: a villában aznap egy külföldi állásinterjúra kellett jelentkeznie a villalakóknak, ehhez pedig elő kellett szedniük a nyelvtudásukat. Tivy négy év Anglia után így nyomta:
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Tivy, a legismertebb angliai magyar bohóckodásaitól hangos a világháló. Munkássága valahol Pumped Gabó és Szalacsi Sándoré között mozog félúton. Most megtudhatot, mi az istent jelent az, hogy „szökik a málna”.
MI VAN BIG BROTHER??!?!
Soha nem történt még ehhez hasonló a magyar valóságshow-k történetében, de ami a legdurvább: senki nem tette kellemetlenné a helyzetet.
Bejössz, oszt fölkérdezel mindenkit. Írta Tiv Tivy.
A levegőt püfölő Tiv Tivy nyáron költözött vissza Magyarországra, most a Való Világban kellett váratlanul angolul megszólalnia.
Ritkán bukkan fel olyan tökéletes videó, mint ez a műalkotás, amely 1 perc 43 másodpercben gyönyörűen bemutatja nemcsak egyetlen kamasz egzsiztenciális válságát és totális kétségbeesését, hanem egyben tökéletes korrajzot fest a vidéki Magyarország mindennapjairól, reményeiről, kudarcairól.
Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.
Háromnegyed évvel a törvény elfogadása után volt hajlandó adatokat közölni a Pénzügyminisztérium.
A Post For Rent lassan leuralja a piacot: a NER-közeli influenszerügynökség arcai már nemcsak random netes tartalmakban, de a nagyobb kereskedelmi csatornákon, sőt, a moziban is ott vannak. T. Danny, Habony, Kkevin, Rogán, Jauri, Tiborcz, Pumped Gabo, Orbán, Valmar. Hesteg reklám, hesteg április.
A Fidesz-közeli celeb sajátos stílusban fogalmazta meg gondolatait a többkulcsos adóról.
Cooky, Gönczi, Vasvári, Szabó, Kucsera, Muri.
Kacsoh Dániel a Digitális Polgári Körben kérte a többkulcsos adózásról hablatyoló rádiós melletti kiállást.
Az egész rendszer arra épített eddig, hogy a legegyszerűbb, legönzőbb emberek legyenek felháborodva. És akik évek óta síkidegek, nem pont most fognak megnyugodni.
A fideszes rendezvényeken futtatott NarancsKommandó méltó partnere lett a Vadhajtásoknak.