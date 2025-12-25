Tyúkól #58: Bejglikóma töltött káposztához – ez zsibbaszt minket mostanában

Ez is eljött: a karácsony és az év vége. Az köztudott, hogy mi elég karácsonymániásak vagyunk, vártuk is az ünnepet, a pihit(?), a kaját, a mindent, ami ehhez tartozik, de rettenetesen elfáradtunk idén.

Ezért 2025 utolsó adásában olyan dolgokról beszélgettünk, amik zsibbasztottak minket a pörgésben, amik egy hosszú és olykor nyomasztó munkanap után elterelték a figyelmünket a valóságról (Tiktok, khm…). Össze is szedtünk pár példát, hátha kedvet kaptok ti is, elárultuk, miért rajongtunk elképesztően most, és 12 éves korunkban, és várakozásokkal telve nézünk 2026 felé, amikorra ugyan nem fogadtunk meg ünnepélyesen semmit, de azt azért egy kicsit igen, hogy Zsuzsi elhasználja a felhalmozott sminkcuccait.

Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ebben az évben is, bízunk benne, hogy jövőre is velünk tartotok!

Bővebben:

  • 00:38 – Ez az ötvennyolcadik adás, és nem a hetvenvalahányadik. De mostantól lehet, hogy mindig azt fogjuk már hinni, hogy hetven fölött járunk.
  • 01:14 – Zsuzsi megtalálta a TikTok új szenvedélyét, amit most mindenkivel megoszt. (Spoiler: van köze a TikTokhoz.)
  • 02:06 – Nóra ismét kézműves projektbe vágta a fejszéjét.
  • 03:14 – Mindent megvallok (Zsuzsi) arról, hogy mennyire szenvedélyesen imádom az adventi kalendáriumos videókat.
  • 05:40 – Nóra nyáron a scoop-videókért őrült meg.
  • 08:10 – Érdemes több dologra bontani a jelenséget, hogy miért van szükség ezekre az agyleszívó tartalmakra, miért és mi helyett fogyasztjuk őket…
  • 10:28 – Megérkeztek a feedbe a project pan videók.
  • 11:40 – Itt most mindenki előtt Zsuzsi újévi fogadalma: nem vesz sminkcuccokat egy évig.
  • 12:54 – Töltött káposzta helyzetek.
  • 15:08 – Miért kell többféle lemez ugyanabból???
  • 19:00 – Lehet, hogy ezek a céltalannak tűnő vásárlások tényleg csak kompenzálások, és mindegy, hogy mit vásárolnak össze az emberek ilyenkor…
  • 21:06 – De persze lehet mérges állatokat is gyűjteni. Az sokkal parább például hajnalban a fürdőben.
  • 26:20 – Könnyű hozzáférni a közösségi médiához, de közben Ausztráliában például betiltották a 16 éven aluliaknak.
  • 28:36 – Miért validáljuk a hosszabb videókat a shortokkal szemben?
  • 33:50 – Nóra licitál a főzőcske videókkal!
  • 34:52 – A TikTok egy safe space, ahol azt hihetjük néha rövid időre, hogy a világ mégsem annyira szar hely. Csak túltelít…
  • 35:46 – FIVE KONCERT BESZÁMOLÓ!!!!!
  • 38:40 – De egy Busted koncertnek is nehéz lenne ellenállni
  • 40:16 – Igényünk van az agyzsibbadásra, ezt ki kell mondanunk.
  • 43:18 – Nekünk a TikTok egy nyugodt sziget, de rengeteg embernek nem az. Sajnos. És ez fura.
  • 48:30 – Béke és nyugalom van. UGYE?!

Kapcsolódó megnézni- és olvasnivalók:

És ugye, hogy Ritchie Neville néz ki a legjobban?

Podcastünk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk. (Illusztráció: Kiss Bence/444)

