A kistérségi jellegű epitheton ornansokkal díszített helyi híres embereket keresve tavaly bemutattuk a madocsai Messit, a pataki Frusciantet, a felcsúti Maradonát, a zuglói Kissingert és a többieket.

Utána az olvasók segítettek megtalálni méltó társaikat a bazitai Darth Vadertől a szigetszentmiklósi Santanán át a kőbányai szopófantomig.

Később a nem híres helyi hírességekből összegyűlt egy újabb adag, voltak köztük emberek, műalkotások és ismert tájak is.

Azóta is gyűjtöttük méltó partnereiket, ezeket találtuk.

A tihanyi Magyar Péter

„A »tihanyi Magyar Péter« kiosztott nekünk egy lángost, majd elmondta: Nem a balatoni árak magasak, mi vagyunk csórók” – írta az Index nyáron egy Zoltán nevű lángososról.

A tatabányai Messi

Nincs már annyi ideje a focira, mert hobbiból Tatabányán kartonozik.

A magyar Frank Lampard

Az epitheton ornansok igazi világa továbbra is a futball. Tőzsér Dániel volt válogatott labdarúgóról a Wikipedia-oldala állítja, hogy: „Bobby Davison azt nyilatkozta Tőzsérről, hogy ő a magyar Frank Lampard.”

A Fehérvár Fergusonja

Pető Tamás, a Videoton vezetőedzője szeretne a Fehérvár Fergusonja lenni.

A pesti Jurányi

A budai Jurányi Ház mintájára alkotó- és játszóhelyet akarnak létrehozni a független színházaknak, kulturális műhelyeknek a főváros tulajdonában álló volt iskolaépületben, a XIII. kerületi Szabolcs utcában.

A magyar Hulk Hogan

„Én tovább hirdetem a munkásságod” – üzente Nagy Sándor, a magyar Hulk Hogan a példaképének a nemrég elhunyt amerikai sztár halála után.

A palóc Olümposz

A magyar–szlovák határon lévő Karancsot nevezik így, hiszen a környék legmagasabb hegye a maga 727 méterével.

A havas Karancs Mátraszentlászló közeléből fotózva 2021. április 14-én. Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Az újbudai Kern András

Kreitler-Sas Máté újbudai önkormányzati képviselő nevezte el így a tilosban parkoló Delhusa Gjont.

A szakonyfalusi Richelieu

Az ősnarancsos Vágvölgyi B. András nevezte el így Rogán Antalt, aki Szakonyfaluból származik.

A magyar Johnny Depp

A Balin élő szörfoktató, Lajkó Norbert az RTL Határtalan szerelem című műsorában szerepelt.

A magyar Popeye

Spenót helyett rizst, csirkét és tojást eszik a magyar Popeye, Sinka Zsolt, aki 112 tonnát, vagyis egyszerre hat kamiont húzott el a fogaival Mezőtúron.

A Tűzoltó utcai Charles Manson

Ha jól értem, Ceglédi Zoltán így nevezte el Puzsér Róbertet, akinek a kocsmája a Tűzoltó utcában van.

Puzsér Róbert, akiről Ceglédinek a gyilkos hippiszekta vezetője jut eszébe Fotó: Németh Dániel/444

A csepeli Daredevil

Kátai-Németh Vilmos ügyvéd az, akit így írtak le, mivel a Tisza Párt jelöltje a 9-es választókerületben látássérült aikidómester.

A magyar Platini

Az egykor a Bolognában, az Anconában és a Genoában is futballozó 61-szeres magyar válogatott Détári Lajost nevezték így.

Fotó: Németh Dániel/444

A felvidéki Indiana Jones

Így nevezte a Válaszonline Orosz Örsöt, aki az elmúlt időszakban egyesületével számos szenzációs kulturális értéket mentett meg a felvidéki és az egyetemes magyar művelődésnek.

A Kárpátok Menottija

A novemberben elhunyt Jenei Imrét, a magyar és a román labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitányát nevezték így.

Jenei Imre, a román válogatott és a Seaua volt sikeredzője a DVSC tanácsadója lett 1990 novemberében Fotó: Oláh Tibor/MTI Zrt. Fotószerkesztőség

A tiszaderzsi Amazonas

A Kárász Kikötőtől Tiszafüred felé kell menni, hogy az ember láthassa a nádast.

Az etyeki Davos

Schiffer András, Magyarország egyik legtöbbet nyilatkozó, Tisza-kritikus politikai kommentátora a világ leggazdagabb embereinek svájci találkozója után így emlegeti az etyeki fórumot, amin Tarr Zoltán kimondta, amit kimondott.

A zalai Columbo

Varjasi Gábor ezredes, Zalaegerszeg hajdani rendőrkapitánya, aki a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági igazgatójaként vonult nyugdíjba, 75 éves lett – őt nevezték a zalai Columbónak. (Nem összetévesztendő a magyar Columbóval.)

A soproni Sepultura

A Moby Dicket nevezték így.

A reneszánsz Tarantino

A Telexen így nevezték William Shakespeare-t.

A „Temu-s Freddie Mercury”

Ez pedig én volnék a belémhabarodott Vadhajtások szerint.

És végül álljon itt néhány találmány a láthatóan már ettől a sorozattól megihletett kollégáimtól:

„Vádat emeltek a győri Max Verstappen ellen, aki addig menekült a rendőrök elől, ameddig az M1-esen le nem rázta őket.”

„Ha Pilnacek az osztrák Polt Péter, akkor Peter Pilz az osztrák Hadházy Ákos.”

„Kalapácsot lóbálva, félmeztelenre vetkőzve fenyegetett meg az utcán egy férfit a csepeli Thor.”

„Kilencszeres világbajnok lett a női lábtengó magyar Messije.”

(Címlapkép: Herczeg Márk/444 via ChatGPT)