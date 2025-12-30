F‌‌eljut-e a tatabányai Messi a palóc Olümposzra?

sztár
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • A kistérségi jellegű epitheton ornansokkal díszített helyi híres embereket keresve tavaly bemutattuk a madocsai Messit, a pataki Frusciantet, a felcsúti Maradonát, a zuglói Kissingert és a többieket.
  • Utána az olvasók segítettek megtalálni méltó társaikat a bazitai Darth Vadertől a szigetszentmiklósi Santanán át a kőbányai szopófantomig.
  • Később a nem híres helyi hírességekből összegyűlt egy újabb adag, voltak köztük emberek, műalkotások és ismert tájak is.
  • Azóta is gyűjtöttük méltó partnereiket, ezeket találtuk.

A tihanyi Magyar Péter

„A »tihanyi Magyar Péter« kiosztott nekünk egy lángost, majd elmondta: Nem a balatoni árak magasak, mi vagyunk csórók” – írta az Index nyáron egy Zoltán nevű lángososról.

A tatabányai Messi

Nincs már annyi ideje a focira, mert hobbiból Tatabányán kartonozik.

Forrás: Instagram

A magyar Frank Lampard

Az epitheton ornansok igazi világa továbbra is a futball. Tőzsér Dániel volt válogatott labdarúgóról a Wikipedia-oldala állítja, hogy: „Bobby Davison azt nyilatkozta Tőzsérről, hogy ő a magyar Frank Lampard.”

A Fehérvár Fergusonja

Pető Tamás, a Videoton vezetőedzője szeretne a Fehérvár Fergusonja lenni.

A pesti Jurányi

A budai Jurányi Ház mintájára alkotó- és játszóhelyet akarnak létrehozni a független színházaknak, kulturális műhelyeknek a főváros tulajdonában álló volt iskolaépületben, a XIII. kerületi Szabolcs utcában.

A Győzelmi kényszer bemutatója a budai Jurányi Közösségi Házban 2021 nyarán
Fotó: Botos Tamás/444/Facebook

A magyar Hulk Hogan

„Én tovább hirdetem a munkásságod” – üzente Nagy Sándor, a magyar Hulk Hogan a példaképének a nemrég elhunyt amerikai sztár halála után.

A palóc Olümposz

A magyar–szlovák határon lévő Karancsot nevezik így, hiszen a környék legmagasabb hegye a maga 727 méterével.

A havas Karancs Mátraszentlászló közeléből fotózva 2021. április 14-én.
Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Az újbudai Kern András

Kreitler-Sas Máté újbudai önkormányzati képviselő nevezte el így a tilosban parkoló Delhusa Gjont.

A szakonyfalusi Richelieu

Az ősnarancsos Vágvölgyi B. András nevezte el így Rogán Antalt, aki Szakonyfaluból származik.

Forrás

A magyar Johnny Depp

A Balin élő szörfoktató, Lajkó Norbert az RTL Határtalan szerelem című műsorában szerepelt.

A magyar Popeye

Spenót helyett rizst, csirkét és tojást eszik a magyar Popeye, Sinka Zsolt, aki 112 tonnát, vagyis egyszerre hat kamiont húzott el a fogaival Mezőtúron.

A Tűzoltó utcai Charles Manson

Ha jól értem, Ceglédi Zoltán így nevezte el Puzsér Róbertet, akinek a kocsmája a Tűzoltó utcában van.

Puzsér Róbert, akiről Ceglédinek a gyilkos hippiszekta vezetője jut eszébe
Fotó: Németh Dániel/444

A csepeli Daredevil

Kátai-Németh Vilmos ügyvéd az, akit így írtak le, mivel a Tisza Párt jelöltje a 9-es választókerületben látássérült aikidómester.

A magyar Platini

Az egykor a Bolognában, az Anconában és a Genoában is futballozó 61-szeres magyar válogatott Détári Lajost nevezték így.

Fotó: Németh Dániel/444

A felvidéki Indiana Jones

Így nevezte a Válaszonline Orosz Örsöt, aki az elmúlt időszakban egyesületével számos szenzációs kulturális értéket mentett meg a felvidéki és az egyetemes magyar művelődésnek.

A Kárpátok Menottija

A novemberben elhunyt Jenei Imrét, a magyar és a román labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitányát nevezték így.

Jenei Imre, a román válogatott és a Seaua volt sikeredzője a DVSC tanácsadója lett 1990 novemberében
Fotó: Oláh Tibor/MTI Zrt. Fotószerkesztőség

A tiszaderzsi Amazonas

A Kárász Kikötőtől Tiszafüred felé kell menni, hogy az ember láthassa a nádast.

Az etyeki Davos

Schiffer András, Magyarország egyik legtöbbet nyilatkozó, Tisza-kritikus politikai kommentátora a világ leggazdagabb embereinek svájci találkozója után így emlegeti az etyeki fórumot, amin Tarr Zoltán kimondta, amit kimondott.

Tarr Zoltán és Dálnoki Áron a Magyar-Kút Tisza Sziget Etyek fórumán nyáron
Fotó: Magyar-kút Tisza Sziget | Etyek/Youtube

A zalai Columbo

Varjasi Gábor ezredes, Zalaegerszeg hajdani rendőrkapitánya, aki a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági igazgatójaként vonult nyugdíjba, 75 éves lett – őt nevezték a zalai Columbónak. (Nem összetévesztendő a magyar Columbóval.)

A soproni Sepultura

A Moby Dicket nevezték így.

A reneszánsz Tarantino

A Telexen így nevezték William Shakespeare-t.

Fotó: Wikipedia

A „Temu-s Freddie Mercury”

Ez pedig én volnék a belémhabarodott Vadhajtások szerint.

És végül álljon itt néhány találmány a láthatóan már ettől a sorozattól megihletett kollégáimtól:

  • „Vádat emeltek a győri Max Verstappen ellen, aki addig menekült a rendőrök elől, ameddig az M1-esen le nem rázta őket.”
  • „Ha Pilnacek az osztrák Polt Péter, akkor Peter Pilz az osztrák Hadházy Ákos.”
  • „Kalapácsot lóbálva, félmeztelenre vetkőzve fenyegetett meg az utcán egy férfit a csepeli Thor.”
  • „Kilencszeres világbajnok lett a női lábtengó magyar Messije.”

(Címlapkép: Herczeg Márk/444 via ChatGPT)

sztár híresség nem híres híres emberek kistérség SZTÁR epitheton ornans
Kapcsolódó cikkek

Keressük a madocsai Messi, a pataki Frusciante, a felcsúti Maradona és a zuglói Kissinger méltó társait!

Aki ismer kistérségi jellegű epitheton ornansokkal díszített helyi híres embereket, ne tartsa magában!

Herczeg Márk
sztár

Újabb adag helyi híres ember a bazitai Darth Vadertől szigetszentmiklósi Santanán át a kőbányai szopófantomig

Olvasóink további, kistérségi jellegű epitheton ornansokkal díszített helyi híres embereket találtak.

Herczeg Márk
sztár

‌‌Mit csinált a csepeli Magyar Péter a magyar Cameron Diazokkal a balatoni Pripjatyban???

Újabb kistérségi, epitheton ornansokkal emlegetett kvázi világsztárokat mutatunk be, de nemcsak embereket, hanem tájakat és műalkotásokat is.

Herczeg Márk
sztár

Az év legjobb könyvei közé választották a Győzelmi kényszert

Rényi Pál Dániel és a 444 Orbán-könyve 12. a Könyves Magazin toplistáján, és még nem késő venni belőle a karácsonyfa alá.

444.hu
könyv

Meghalt Hulk Hogan

Az amerikai pankrátorlegenda 71 éves volt.

Herczeg Márk
külföld

Két rendőrigazolványt lengetett a tilosban parkoló Delhusa Gjon a közterületeseknek, már a nyomozó ügyészségen tart a sztori

Megszületett az "újbudai Kern András"? - kérdezi a közterületeseket Delhusára ráhívó önkormányzati képviselő. Az énekes állítólag régóta és sokszor parkol tilosban.

Szily László
bűnügy

„Ezt a kibaszott Magyar Narancsot még mindig mindenki összefüggésbe hozza a Fidesszel”

Előkerült a fiókból egy 25 évvel ezelőtti, soha el nem készült film nyersanyaga a Magyar Narancs első 10 évéről, amiből az is kiderül, hogy a Fidesz első médiaháborúját saját lapja ellen vívta.

Ács Dániel
videotéka

A Tisza összes arca és vezetője képviselőjelölt lesz, Ruszin-Szendi Romulusz hatalmasat tarolt

Szijjártó és Hende vezetéknévvel is lesznek jelöltjeik. Nyert a volt KDNP-s, akit baloldalizott a Fidesz. A valószínűleg nem induló Németh Szilárd egyből rárepült a tiszás jelöltre.

Molnár Kristóf, Windisch Judit, Haász János
POLITIKA

Elhunyt Jenei Imre, a román és a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya

Nyolcvannyolc éves volt.

Keller-Alánt Ákos
sport

Dr. Schiffer András Médiaszemle S03E03

Hol, miről, kikkel beszélt az ismert ügyvéd az elmúlt közel két hónapban? Mutatjuk!

Herczeg Márk
Média

Schiffer András: Hazugság, hogy az Indexen bemutatott dokumentum mesterséges intelligenciával készült volna

Moszkva nem hisz a könnyeknek: úgy tűnik, Magyarország egyik legtöbbet nyilatkozó politikai kommentátorát nem győzték meg a bizonyítékok.

Herczeg Márk
POLITIKA

A Tisza-adó miatt levágják a Jézuska fejét – így állt össze totális kampánnyá az Indexen bemutatott tervhamisítvány

Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.

Herczeg Márk
POLITIKA

A Kormányinfón megkérdeztem, mit keresett a náci Bede Zsolt a Digitális Polgári Körök arénashow-ján, erre egy órán belül odajött az utcán baszogatni

Megpróbált leköpni, aztán megfenyegetett, végül nem merte kirakni az erről készített videóját.

Herczeg Márk
POLITIKA

Vádat emeltek a győri Max Verstappen ellen, aki addig menekült a rendőrök elől, ameddig az M1-esen le nem rázta őket

Az autósüldözésről videó is készült.

Molnár Kristóf
bűnügy

Halál a Dunánál: egyre valószínűbb, hogy valaki meggyilkolta az osztrák Polt Pétert

Délután elment egy fogadásra a bécsi magyar nagykövetségre, részegen a forgalommal szemben vezetett, hazament a csajához, aztán elviharzott otthonról, reggel már a Dunában találták meg. Christian Pilnacek 2023. októberi halálát sokan betudnák öngyilkosságnak, de az osztrák Hadházy Ákos nyomozni kezd. Idén júniusban felállt az ügyben egy parlamenti vizsgálóbizottság is. Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb osztrák politikai krimijében rendre ugyanoda vezetnek a szálak.

Bábel Vilmos
bűnügy

Kalapácsot lóbálva, félmeztelenre vetkőzve fenyegetett meg az utcán egy férfit a csepeli Thor

Közlekedési konfliktus állhatott a háttérben. Később kiderült, hogy a férfinek korábban visszavonták a vezetői engedélyét közlekedési szabálysértések miatt, az általa vezetett autót pedig kivonták a forgalomból.

Bábel Vilmos
bűnügy

Kilencszeres világbajnok lett a női lábtengó magyar Messije

Lepsényi Boglárka hazai versenyzőt vert a döntőben a csehországi vébén.

Szily László
sport