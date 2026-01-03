Lázár János a Budapest-Belgrád vasút februári indulásáról beszélt, a szerb miniszter szerint viszont csak májusban adják át

Akár már február 20-án átadhatják a Budapest–Belgrád vasútvonalat mondta december elején Lázár János építési és közlekedési miniszter. Szerbiában viszont már tavaszi indulásról beszélnek, írja a Telex.

Aleksandar Vučić szerb elnök novemberben április közepi lehetséges avatásról beszélt, a Magyar Szó pedig most az építésügyi, közlekedési és infrastrukturális minisztert idézi, aki azt mondta: a Belgrád és Budapest közötti gyorsvasút májusban állhat forgalomba.

A kínai hitelből és kínai kezdeményezésre épülő Budapest–Belgrád vasútvonal szerbiai, Újvidéken és Szabadkán átvezető szakaszát eredetileg tavaly ősszel tervezték átadni. Közvetlenül a befejezés előtt, november 1-jén azonban leszakadt az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete, a balesetben 16 ember életét vesztette. A tragédiát követően országos tiltakozások kezdődtek Szerbiában, ezért elhalasztották a szerbiai szakasz átadását, amelyre végül 2025 októberében került sor.

Gép dolgozik a Budapest-Belgrád-vasútvonal magyarországi szakaszán Fotó: Németh Dániel/444

Az eseményen Vučić Csepreghy Nándorral, az Építési és Közlekedési Minisztérium miniszterhelyettesével utazott Belgrádból Szabadkára; ekkor hangzott el az a párbeszéd is, amelyben a késés miatt csipkelődő szerb elnöknek Csepreghy azt ígérte: a magyar „idén novemberben kész lesz”.

Aleksandra Sofronijević miniszter most arról beszélt, hogy idén várhatóan megkezdődnek a Belgrád és Niš közötti gyorsvasút építési munkálatai is. Mint mondta, folyamatosan egyeztetnek a magyar féllel, és a magyar kollégák ígérete szerint a vasútvonal teljes egészében 2026 áprilisára, legkésőbb májusra készül.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő decemberben azt posztolta, hogy a Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakaszán a vonatok a korábban tervezettnél jóval lassabban közlekedhetnek majd. A MÁV ugyanakkor cáfolta ezt, és állításuk szerint a szerelvények 160 km/órás sebességgel haladhatnak a pályán.