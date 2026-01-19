A napszemüveges Karácsony a napszemüveges Gerendaival jelentette be, hogy féláron lesz a Sziget-bérlet a diákoknak

„Idén még budapestibb lesz a Sziget” – mondja Gerendai Károly a Karácsony Gergely Facebook-oldalára posztolt videón, majd a főpolgármester veszi át tőle a szót, hogy közölje: féláron lehet venni Sziget-bérletet azoknak a diákoknak, akiknek van BudapestGo alkalmazásban vásárolt bérlete.

2025 novemberében sikerült dönteni a Fővárosi Közgyűlésnek a Sziget Fesztivál következő tíz évre szóló közterület-használati megállapodásáról.

A Sziget jövője októberben vált bizonytalanná, miután a Superstruct bejelentette, hogy nem vállal több kockázatot Magyarországon. Gerendai nem sokkal később jelentkezett a fesztivál megmentésére, de csak új, kedvezőbb területhasználati szerződéssel vállalta volna a munkát. Ehhez azonban a fővárosi önkormányzat jóváhagyása kellett. A Fidesz és a Tisza Párt tartózkodása miatt úgy nézett ki, hogy végül nem lesz Sziget, de Magyar Péter az utolsó pillanatban félrerántotta a kormányt, és külön megegyezett Gerendaival.