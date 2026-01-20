A Nemzeti Vagyonkezelő dönt arról, mi lesz a Szőlő utcai javító épületével

Fotó: Németh Dániel/444

A belügyminiszteri rendelettel bezáratott Szőlő utcai javítóintézetben munkaviszonyban álló 72 fő közül 9 fő próbaidős munkavállaló munkaviszonya szűnt meg. A többi munkavállalót a munkáltató állásidőre rendelte, és a közalkalmazotti tanáccsal egyidejűleg tájékoztatta az intézkedés munkavállalókat érintő kérdéseiről – írta a javítóintézeteket december 10-e óta irányító büntetés-végrehajtás a HVG megkeresésére.

Az átalakulás érinti a Szőlő u. 58. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogát is: amiatt, hogy a jövőben már nem látnak el a javítóintézetben belügyi szakmai feladatokat, az épületet az állami tulajdonú ingatlanok feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. veszi át. A Vagyonkezelő fog dönteni arról is, hogyan hasznosítják az ingatlant a jövőben.

A hétfő éjszakai Magyar Közlönyben megjelent idei első belügyminiszteri rendelet lényegében azonnali hatállyal megszüntette a Szőlő utcai javítóintézetet. A jogszabály szerint szükségessé vált „a javítóintézeti szervezetrendszer átalakítása”, és ennek első lépése, hogy „megszűnik a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet működése”.

