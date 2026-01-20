A Szőlő utcát végképp a rendszer romlottságának szimbólumává emelték a bezárással

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A NER-ben nem lehetnek rendszerszintű problémák. Üzleti ügyekkel eleve nem foglalkozunk, de azon kívül is mindig minden rendben, vagy ha valami botrány mégis van, az nem lehet más, mint magánemberek magántörvényszegése, amire a hatóságok a lehető legnagyobb szigorral sújtanak le. „Ha ezt Orbán tudná, nem engedné."

A Szőlő utca is így indult. Van egy ember, aki szigorúan nagykorú nőket futtatott prostituáltként, egyébként pedig a Szőlő utca igazgatója volt. Posztjának nem lehet köze a bűneihez, hiszen a Szőlő fiúintézet, politikusok nincsenek a történetben, különben is, a rendőrség felfigyelt rá, lefülelte, nincs itt igazi látnivaló. Mondta ezt a kormány, élén az igazságügyi miniszterrel.

Aztán, ismerjük a történetet, egyre több dolgot ásott ki a független sajtó, egyre jobban haladt előre a nyomozás, és bár valószínűleg még mindig csak egy részét ismerjük az ott történteknek, feltárult egy állami intézményben 14 éven át építgetett sötét birodalom, amelyről hiába próbáltak szólni sokan az illetékes szerveknek, hatóságoknak, nem történt semmi. Még nem tudjuk, miért, talán egyszer kiderül.

Fotó: Németh Dániel/444