Karácsony: A gödi mérgezés és annak tudatos eltitkolása az Orbán-kormány legsúlyosabb bűnei közé tartozik

„A gödi mérgezés, annak tudatos eltitkolása, az, hogy az emberek egészsége és élete helyett megint csak a pénzt választotta prioritásul az Orbán-kormány, ennek a rezsimnek a legsúlyosabb bűnei közé tartozik” – írja Karácsony Gergely a Facebookon.

Fotó: Németh Dániel/444

A főpolgármester azt írta, konzultáltak a Városháza levegőminőséggel foglalkozó szakembereivel. Kiderült, hogy a gödi mérgezés Budapestet nem érinti: „a rákkeltő, magzati korban degeneratív elváltozásokat is okozó porszennyezés elsősorban beltéri, az ott dolgozókra nagyon veszélyes, de a szennyezőanyag, ha levegőcsere vagy – tisztítás után – távozik is a beltérből, Budapestre érve nagy valószínűséggel elkeveredik”. Karácsony szerint „ez nem jelenti azt, hogy ezért a botrányért ne kellene felelősséget vállalni, és ne lenne szükség azonnali, átfogó egészségügyi és környezeti vizsgálatokra a gödi szennyezés következményeinek felmérésére”.

Karácsony azt írta: „Most látszik csak igazán, mekkora kárt okozott, hogy a kormány szisztematikusan gyengítette az elmúlt években a környezetvédelmi intézményrendszert, és ma olyan országban élünk, ahol egy szerződéskötéssel megúszhatnak mindenféle szankciót a legszennyezőbb cégek is. A változás ezen a téren is elkerülhetetlen.”

A Samsung gödi gyára a lakóövezet mellett 2023-ban Fotó: Németh Dániel/444

Szijjártó Péter reggel közölte, hogy rágalmazásért büntetőfeljelentést tesz Magyar Péter ellen, és megteszi „a szükséges jogi lépéseket is” a Telex-szel szemben, miután a lap hétfőn arról írt, hogy a gödi Samsung a valós adatokat eltitkolva hosszú időn át súlyos rákkeltő mérgezésnek tette ki dolgozóit és potenciálisan a környéken lakókat is. A lap szerint erről a kormány is tudott, annyira, hogy a Rogán Antal vezette titkosszolgálatok is vizsgálták a céget, és megállapították, hogy sáros. A téma 2023-ban a kormány elé került, itt a Telex szerint Rogán az akkugyártással szemben kialakult közhangulat miatt „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gödi gyárban történteket, és azt mondta: ha a mérgezések nyilvánosságra kerülnek, az súlyos politikai veszélyt jelenthet a kormánypártokra. Más miniszterek viszont arról beszéltek, hogy a gyár bezáratása jelentős nemzetgazdasági károkat okozhat, és elijesztheti a Samsung további beruházásait és a többi akkugyártót. Végül nem záratták be a gyárat, aminek több vezetőjével a lap szerint Szijjártó Péter akkor már hosszú ideje bizalmas viszonyban volt.

A Tisza Párt elnöke szerint felmerül minden kormányzati vezető büntetőjogi felelőssége is, aki tudott a gödi Samsung-gyár emberi egészséget veszélyeztető szennyezéseiről. Szijjártó a Telexnek azt mondta, „a bíróságon találkozunk”, a külügyminiszter szerint a Telex meg sem kérdezte a Samsung-gyár ügyében, erre a lap közzétette a levelet, amit a külügy sajtóosztályának küldtek. A lap cikkére a Pest megyei kormányhivatal azzal reagált, hogy az valótlanságokat tartalmaz, ők politikai befolyástól mentesen ellenőrizték a gyárat.