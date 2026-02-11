Három kisgyerek is meghalt egy orosz támadásban Harkiv közelében

Egy orosz csapásban legalább négy ember, köztük három kisgyermek vesztette életét a Harkivtól nyugatra fekvő Bohoduhiv településen – írja a BBC. Oleg Szinegubov, a Harkivi Területi Katonai Közigazgatás vezetője szerint

két egyéves kisfiú, egy kétéves kislány és egy 34 éves férfi halt meg, miután egy drón becsapódott a házba, ahol éppen tartózkodtak.

A Bohoduhivot ért támadásban egy 35 éves terhes nő és egy 76 éves asszony is megsérült. A települést a hét elején is támadás érte, hétfőn a dróntámadások Ukrajna-szerte legalább négy ember halálát okozták, és tízezrek maradtak áram nélkül. Kedden az orosz erők hét bombát dobtak Szlovjanszkra, ahol két ember – egy 11 éves kislány is – meghalt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország rekordmennyiségű ballisztikus rakétával támadja a közlekedési és energetikai infrastruktúrát, ezért a Harkivi területen szükségállapotot hirdettek az energiaválság miatt. A múlt héten lejárt az úgynevezett „energetikai fegyverszünet”, ami a mínusz 20 fokos hideg idején biztosított volna átmeneti védelmet. Eközben szerda éjszaka nagyszabású ukrán dróntámadás érte az oroszországi Volgográdi területen fekvő Volzsszkijt, a helyi kormányzó szerint egy lakóépület megrongálódott, és tűz ütött ki egy gyárban.

Oroszország az elmúlt hetekben kiterjedt légicsapásokkal próbálta előidézni a hárommilliós Kijev lakosságának élete legnyomorúságosabb telét. Korábban Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, az orosz bombázások miatt megváltoztatja a tárgyalási pozícióját. Szerinte Moszkvában nem változott az álláspont: semmibe veszik a diplomáciát és Ukrajna elpusztításán dolgoznak. Moszkva, Kijev és Washington között a legutóbbi béketárgyalást február 4–5-én Abu-Dzabiban tartották, eddig 314 fogoly cseréjében sikerült megállapodni. A tárgyalások várhatóan ezen a héten is folytatódnak, nagy valószínűséggel az Egyesült Államokban.