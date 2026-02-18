A leselejtezett hannoveri villamosokkal pótolná az elöregedett csepeli HÉV szerelvényeket a főváros Vitézy javaslata szerint

Budapest
A BKV az újonnan vásárolt CAF villamosok érkezésével felszabaduló, nagy kapacitású hannoveri villamosait állíthatná forgalomba a H7-es – csepeli – vonalon. Ezt a javaslatot fogalmazta meg Vitézy Dávid a főváros Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke a testület hétfői ülésén.

„Biztosan kijelenthető, hogy ebben az évtizedben már nem lesz járműcsere, miközben a fővárosi HÉV-vonalakon jelenleg futó NDK-szerelvények közül egyre több éri el a 60 éves kort, amikor végleg ki kellene vonni ezeket a forgalomból. Az Orbán-kormány azonban második nekifutásra sem tudott eredményes tendert összehozni az életszerűtlen közbeszerzési feltételek miatt” – jelentette ki Vitézy a Népszava cikke szerint.

Február elején Vitézy azt mondta, Lázár „szerencsétlenkedése” miatt elbukták a 114 milliárdos uniós támogatást a HÉV felújítására. Lázár tavaly májusban még 2027-re ígérte a HÉV-szerelvényeket, aztán a MÁV-vezérigazgatójának, Hegyi Zsoltnak kellett közölnie, hogy inkább 2029 a reális.

Egy elöregedett NDK-szerelvény.
Fotó: MICHAEL NGUYEN/NurPhoto via AFP

A HÉV-flotta háromnegyede 40 év feletti, negyede már 50 évesnél is idősebb. A legidősebb járművek közül 2 motorvonat 2024-ben, további öt jármű 2026-an eléri a 60 évet. A járművek alapesetben az üzembeállítástól számított 50. évig közlekedhetnének, de a vasúthatóság 10 év haladékot adott. 2030-ra az elaggott HÉV-kocsik kétharmada kieshet – írja most a Népszava Vitézy alapján.

Budapest hannoveri villamos Hegyi Zsolt hév lázár bkv vitézy dávid H7-es csepeli vonal NDK-szerelvény MÁV
