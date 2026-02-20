A horvát Janaf is visszaszólt Szijjártónak: miattunk nem kellett a stratégiai kőolaj-készleteihez nyúlnia Magyarországnak

Mióta leállt az Oroszországból Ukrajnán át Magyarországra olajat szállító Barátság vezeték, kritikus lett, milyen alternatív útvonalakon lehet nagyobb mennyiségű kőolajjal ellátni Magyarországot. Adja magát a Horvátországból érkező Adria kőolajvezeték, ám ennek kapacitásról vita van.

A horvát Janaf olajvezeték-üzemeltető közleményben reagált azokra a hírekre, amelyek szerint Magyarországot és Szlovákiát üzemanyag-ellátási nehézségek fenyegetnék. A vállalat közlése szerint ezek „teljesen megalapozatlan állítások”, mivel a kőolajszállítás a Mol-csoport számára folyamatosan és késedelem nélkül zajlik.

A társaság szerint jelenleg is jelentős mennyiségű, nem orosz eredetű kőolajat szállítanak a Mol-csoport számára a JANAF-vezetéken, és további három tartályhajó tart ugyancsak nem orosz olajjal az Omišalj kikötő felé. Innen az olajat vezetéken juttatják el a magyar határig, ahol azt a Mol veszi át.

A vállalat kiemelte: az olajszállítás zavartalanul folyik, így nem volt szükség arra, hogy a két ország stratégiai készleteihez nyúljanak.

Az Adria-kőolajvezeték, amin a MOL és a horvát JANAF az Adriáról érkező olajjal válthatná ki az orosz kőolajat Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A cég emlékeztetett, hogy korábbi mérések már igazolták: szállítási kapacitásuk teljes mértékben képes fedezni Magyarország és Szlovákia igényeit. Ennek ellenére üdvözlik, hogy a Mol elfogadta javaslatukat további, az Európai Bizottság részvételével zajló tesztelésekre.

A horvát vállalat azt indítványozta, hogy a következő vizsgálatot egy hónapon át, egymillió tonna kőolaj szállításával végezzék el.

A Mol hónapok óta vitákat folytat a Janaffal arról, vajon megfelelő-e az Adria kapacitása, és többször is hangoztatta, hogy a kőolajvezeték horvát szakasza egyelőre nem képes Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat szállítani.

Szijjártó Péter csütörtökön úgy fogalmazott, az Adria csak „kiegészítő vezeték”, és nem alkalmas arra, hogy kizárólag azon keresztül lássák el Magyarországot kőolajjal.

Ante Šušnjar, Horvátország gazdasági minisztere erre azzal reagált, hogy a vezeték évente 15 millió tonna nyersanyagot tud szállítani Magyarországra és Szlovákiába és a százhalombattai finomító 8, a pozsonyi pedig 6 millió tonna kőolajat tud feldolgozni évente.

