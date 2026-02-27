A belügy pillantása, a hadifoglyok vallomása

Jó reggelt! Ez itt a napindító – de nem az egyetlen – hírlevelünk a csütörtöki nap legfontosabb híreivel, cikkeivel.

Belföld

Kollégánk csütörtök reggel kérdő pillantást vetett a teniszközpontból távozó belügyminiszterre, aki erre kollégánk vállára tette a kezét, és elmagyarázta, miért 3,125 százalék az esélye annak, hogy miniszter marad.

Pintér Sándor teniszszerelésben beszáll a szolgálati Mercedesbe Fotó: Rényi Pál Dániel / 444

Ismét találkozhatunk katonákkal és harckocsikkal a közterületeinken. Hivatalosan a kiemelt energetikai létesítményeket védik, valójában ugyanolyan eszköze ez az emberi félelem felkeltésének, mint az az AI-videó, ami egy magyar apa meggyilkolását mutatja be a fronton. Magyarul beszélő hadifoglyok mondják fel a közmédia műsorában, hogy jól jár az, aki megadja magát az oroszoknak.

A Magyar Honvédség páncélos csapatszállítói Vásárosnamény főterén. Fotó: Kaufmann Balázs/444

Volt kormányinfó, Gulyás Gergely szerint az áprilisi választásokat rendben meg lehet tartani, szükségállapot elrendelése fel sem merült. Orbán nyíltan beszélt arról, hogy a városokat és az értelmiséget elvesztették, és akkor nyerhetik meg a választást, ha a melósokat elrángatják szavazni. A miniszterelnök lemond az ukrajnai kölcsön vétójáról, ha felmérik a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkat.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Egy állítólagos Medián-dokumentumra hivatkozva hamisítással vádolja Hann Endrét Deák Dániel, Hann annyit mondott, hogy a Medián adatait a Medián hozza nyilvánosságra. A Spiegel szerint ha a Fidesz nyer, „az EU nem fogadhatja tovább Magyarországot soraiban”. Magyar Péter nem várja el Orbántól, hogy gratuláljon neki április 12-én.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Hazáját segítő kitüntetettből hazug lobbista, büdös bunkóból kebelbarát: villámgyorsan vált a Fidesz, ha valaki kilép vagy épp megtér.

Rendőrségi eljárás indul a Magyar Péter által közzétett, a gödi akkugyár alvállalkozóját megszólaltató videó miatt. Pont akkor jelentett beteget a gödi polgármester, amikor a Samsung-gyárról lehetett volna kérdezni.

Közel ötmilliárd forint értékben kaptak ingyen ingatlanokat az egyházak.

Külföld

Régóta lehet tudni, hogy az amerikai és brit titkosszolgálatok előre tudtak arról, hogy Putyin meg akarja támadni Ukrajnát, és erről több alkalommal tájékoztatták az ukránok mellett az európai szövetségeseiket is. A Guardian minden korábbinál részletesebb cikkben mutatta be, hogyan figyelmeztett hiába a támadásról az MI6 és a CIA.

Joe Biden (b2) és Volodimir Zelenszkij (j2) Kijevben a Szent Mihály Katedrális előtt 2023. február 23-án. Fotó: EVAN VUCCI/AFP

Éppen aznap halt meg az 1981-es spanyol puccskísérlet vezetője, amikor a kísérlet 45. évfordulóján végre nyilvánossá tették az ügy titkos aktáit. Mindenki arra volt kíváncsi, mit árulnak el ezek I. János Károly király valódi szerepéről.

Fotó: Sergio Perez/REUTERS

Hiányoznak az Epstein-aktákból azok a feljegyzések, amik egy Donald Trumpot vádló nőről szólnak. Hillary Clinton tanúvallomása szerint sosem találkozott Epsteinnel és a bűneiről sem tudott.