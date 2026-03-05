Zelenszkij nem igazán indítaná újra a Barátságot, de szerinte másfél hónap alatt meg tudják csinálni

„Hogy őszinte legyek, nem állítanám vissza [a Barátság kőolajvezetéket]. Ez az én álláspontom, amit ki is fejeztem az EU vezetőinek, amikor ezzel kapcsolatban kerestek... Mert orosz olajat szállít. És vannak bizonyos alapelvek, amiknek nincs ára. [Az oroszok] ölnek minket, és nekünk muszáj olajat adni Orbánnak, mert szegény nem tud nélküle választást nyerni” – mondta Volodimir Zelenszkij kijevi sajtótájékoztatóján, ahol arról is beszélt, hogy ha a magyar miniszterelnök vétózni fogja az Ukrajnának szóló támogatást, majd megadja Orbán Viktor címét az ukrán haderőknek, hogy hívják majd fel egy beszélgetésre.

A magyar kormány február közepén jelentette be, hogy vétózni fogja az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós közös EU-s hitelfelvételt. Ezt a kormány azzal indokolta, hogy a január végi orosz támadás következtében Ukrajnán belül leállt Barátság kőolajvezetéken heteken keresztül nem indult újra a szállítás Magyarország irányába – a magyar fél pedig állítja, hogy ennek semmiféle technikai akadálya nincs, az ukránok politikai indokból nem indítják újra a szállítást.

Zelenszkij csütörtökön azt mondta, ugyan nem hivatalosan, de az EU vezetői is azt kommunikálják, hogy akkor lehet szó hitelről, ha Ukrajna elkezdi a vezeték helyreállítását. „Azt kértem, legyen ez az álláspont hivatalos. És akkor senki sem mondhatja, hogy kitalálunk valamit.”

Azt is mondta, hogy másfél hónapra van szükségük arra, hogy helyrehozzák az oroszok által a Barátság kőolajvezetéken okozott károkat. A magyar kormány többször is jelezte az EU felé, hogy szeretne szakértőket küldeni Ukrajnába, hogy leellenőrizzék az ukránok állításait. Zelenszkij most azt mondta, szerinte az EU vezetői megbíznak az ukránokban, ahogy ő is megbízik bennük, hogy amikor azt mondják, nincs elég fegyverük, és nem küld ukránokat az európai raktárakba ellenőrizni az állításaikat. Az is elismerte ugyanakkor, hogy kapott nem hivatalos megkereséseket EU-s vezetőktől, hogy nem lehetne-e mégis ellenőrizni a vezetéket.

Az MTI szerint a sajtótájékoztatón Szerhij Koreckij, az Ukrnafta ukrán kőolaj- és földgázkitermelő vállalat igazgatója arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezeték érintett pontját nem eredeti formájában fogják helyreállítani, hanem inkább a föld alatt. „Biztos vagyok abban, hogy az európai országokban a helyreállítási tervet csak 3-6 hónap alatt készítenék el. Mi ehelyett egy olyan vezeték építésén dolgozunk, amely lehetővé teszi, hogy az elpusztult tartályba érkező áramlást egy másik tartálycsoport felé irányítsuk. Felmerülnek biztonsági és környezeti kérdések” – mondta Koreckij, aki szintén másfél hónapot ígért az újjáépítésre. (Ukrinform, MTI, Interfax-Ukraine, Unian, Kyiv Independent)